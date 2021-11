Nikita Willy Ajak Indra Priawan Ikut Kelas Hypnobirthting

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Willy mengikuti kelas hypnobirthing untuk mempersiapkan persalinannya yang diperkirakan April 2022. Saat ini, aktris berusia 27 tahun itu tengah hamil trimester kedua.

Aktris sinetron Nikita itu juga mengajak suaminya, Indra Priawan. Menurut Niki, dia perlu mengajak Indra agar suaminya itu juga tahu apa yang harus dilakukan untuk membantunya melalui proses persalian kelak.

Nikita menceritakan pengalaman mengikuti kelas itu dalam unggahan di Instagram Story, Selasa, 23 November 2021.

“Aku sadar penting sekali edukasi ini untuk kami calon orang tua baru yang bener bener have no clue tentang ‘melahirkan’ lalu penting sekali untuk suami yang nantinya menjadi our birth coach saat kontraksi dll…”

Dia melanjutkan bahwa kadang-kadang merasa tidak nyaman saat hamil dan suami tidak peka. Dia akhirnya tahu bahwa itu bukan karena tidak peka, melainkan karena suami tidak tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

“Makanya di kelas kemarin Indra pun juga belajar tentang kehamilan dan nanti saat mau melahirkan.. belajar cara bicara ke janin dll…” dia menambahkan.

Bagi dia dan suami yang baru mau menjadi orang tua, kelas ini bermanfaat. “Dan pastinya membuat kita jadi lebih harmonis hahahhaa,” tulis dia, dengan emoji senyum.

Meskipun ada banyak jenis kelas hypnobirthing, menurut Mayo Clinic umumnya kelas ini mengajarkan peserta menggunakan teknik self-hypnosis dan relaksasi untuk membantu seorang wanita merasa siap secara fisik, mental dan spiritual serta mengurangi kesadarannya akan rasa takut, cemas dan rasa sakit saat melahirkan.

Kelas ini mengombinasikan musik, visualisasi, pemikiran positif, dan kata-kata untuk merilekskan tubuh dan mengontrol sensasi selama persalinan. Perlu diingat bahwa hypnobirthing dapat digunakan dalam kombinasi dengan banyak teknik melahirkan lainnya.

Ada banyak penelitian tentang metode persalinan ini. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hypnobirthing mungkin lebih efektif daripada intervensi lain dalam mengurangi nyeri persalinan.

Nikita Willy mengumumkan kehamilannya pada 11 Oktober 2021, menjelang ulang tahun pertama pernikahannya dengan Indra Priawan. Tepat pada anniversary, mereka mengumumkan jenis kelamin calon bayi itu adalah laki-laki.

