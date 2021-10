Umumkan Hamil 14 Minggu, Nikita Willy : Impian Terbesarku Menjadi Ibu

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Willy mengumumkan kehamilan anak pertamanya bersama suami, Indra Priawan. Usia kandungan aktris berusia 27 tahun itu kini memasuki 14 minggu.

Niki mengumumkan kehamilannya dalam sebuah unggahan foto di Instagram, Minggu, 10 Oktober 2021. Mengenakan pakaian putih-putih yang serasi dengan suami, Niki memamerkan alat tes kehamilan mandiri atau testpack yang menunjukkan tanda positif.

Setelah unggahan itu, dia membagikan video romantis dengan suaminya yang dibuat khusus untuk perayaan hari ulang tahun pertama pernikahan mereka pada 16 Oktober mendatang. Dalam video, tersebut, Niki dan pengusaha itu terlihat di sebuah resor tepi pantai. Niki membuat narasi yang melukiskan betapa dia bahagia menikah dengan Indra Priawan. Dia ingin mempersembahkan berita kehamilannya sebagai kado anniversary pernikahan.

“A special gift to you. I have our little bundle of joy cooking inside of me,” kata dia di video tersebut.

Dia mengatakan sudah berusaha keras merahasiakan berita gembira tersebut, tetapi tak sanggup lagi menyembunyikannya lebih lama. Dia ingin segera membagikan kebahagiaannya kepada orang-orang terdekatnya.

“To my closest friends and family, who knows me, the know this is my biggest dream. Becoming a mother,” dia menambahkan.

Sebelum mengakhiri videonya, Niki mengumumkan hari perkiraan lahir atau HPL anak pertamanya sekitar April 2022.

Indra menulis komentar singkat untuk unggahan tersebut. “Love both of you!” tulis dia dengan emoji hati.

Bberapa teman selebritas memberi ucapan selamat kepada calon orang tua tersebut. “Happy for you guys,” kata Titi Kamal. “Congrats,” Luna Maya berkomentar dengan menandai akun Instagram Niki dan Indra.

Nikita Willy dan Indra menikah pada 16 Oktober 2020 di rumah, kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur, dalam suasana yang sangat intim. Pernikahan tersebut hanya dihadiri beberapa keluarga dekat setelah beberapa kali ditunda karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi Covid-19.

