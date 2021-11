5 Bahasa Tubuh Jennifer Lopez - Ben Affleck Saling Mendekatkan dan Seimbang

Jennifer Lopez dan Ben Affleck berpose saat menghadiri pemutaran perdana film The Last Duel di New York, AS, 9 Oktober 2021. REUTERS/Andrew Kelly

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez dan Ben Affleck pertama kali bertemu setelah syuting film Gigli pada tahun 2002 dan saat itu Lopez merayakan cinta mereka dengan lagunya "Dear Ben" di album This Is Me, dan Affleck juga ada di video musik "Jenny From The Block". Kemudian, mereka bertunangan akhir tahun itu. Tapi, hanya beberapa hari sebelum pernikahan seharusnya terjadi, mereka membatalkannya.

Sejak itu, masing-masing menikah, punya anak, dan bercerai. Maju cepat ke 2021, dan Lopez hampir menikahi Alex Rodriguez, sementara Ben Affleck berkencan dengan Ana de Armas. Namun, setelah keduanya berpisah dengan pasangan masing-masing, Jen dan Ben kembali menunjukkan intensitas perasaan mereka.

Hampir 20 tahun sejak pasangan itu berpisah, tidak ada yang melihat mereka akan kembali menjalin hubungan, tetapi seperti tren terbaik, ini menjadi nyata. Rupanya, pasangan itu juga berpikir demikian. Faktanya, itu adalah hal yang baik, pakar bahasa tubuh Karen Donaldson melihat gerakan pasangan itu sejak kembali bersama, dan semua tanda menunjukkan kelancaran hubungan ini. Masalahnya, mereka telah menyebutnya berhenti sebelumnya, jadi Donaldson menganalisis gerakan mereka untuk menentukan apakah mereka bertahan jangka panjang atau tidak.

1. Mereka dekat satu sama lain seperti sebelumnya

"Ketika kami berpegangan tangan seperti ini, kami mencoba memaksimalkan jumlah kontak kulit ke kulit yang kami lakukan dengan orang lain, sehingga kami bisa sedekat mungkin satu sama lain," kata Donaldson, seperti dilansir dari laman Women's Health.

Tentu, J.Lo dan Ben tersenyum dan dia menatapnya dengan tatapan memuja ini, tetapi tangan mereka adalah hadiah terbesar. Sentuhan telapak tangan ke telapak tangan, kata Donaldson, dan jalinan jari dengan jari seseorang bergabung dengan beberapa bagian paling sensitif tubuh kita. Plus, "penelitian menunjukkan bahwa sentuhan, seperti berpegangan tangan, melepaskan oksitosin, hormon perasaan baik," kata Donaldson.

2. Mereka berada di ruang yang sama saat ini

Kurangnya ruang antara pasangan berarti mereka terikat satu sama lain, kata Donaldson. "Jenis pelukan ini memberikan kepastian," jelasnya. "Cara J.Lo memeluk Ben di punggung bawahnya adalah jenis pelukan yang intim dan romantis, yang memberi tahu kita bahwa dia merasa nyaman di hadapannya."

3. Ketika bersama, mereka memprioritaskan untuk hadir

Sekali lagi, mereka semua saling menekan, dan Donaldson mendukungnya. Karena Anda sudah tahu apa arti bahasa tubuh itu, Donaldson fokus menganalisis mata tertutup Jen dan Ben. "Ketika orang menutup mata saat berciuman, itu memungkinkan mereka untuk fokus dan benar-benar hadir pada saat itu," katanya. Di Met Gala—di mana mereka dikelilingi oleh banyak seleb dan fotografer—Jennifer dan Ben mengukir momen untuk diri mereka sendiri. Dan mengingat betapa terikatnya mereka (ingat: kurangnya ruang di antara tubuh mereka memberi tahu kita bahwa), ini mungkin sesuatu yang sering mereka lakukan.

4. Setelah bertahun-tahun, mereka masih menyeimbangkan satu sama lain

"Dalam gambar ini J.Lo memimpin saat berjalan," Donaldson menunjukkan. Itu juga pertanda besar bahwa tangannya menutupi tangan Ben. Ini memberi tahu Donaldson bahwa J.Lo mengambil alih ketika hubungan mereka membutuhkannya.

Donaldson juga dapat memberi tahu Ben kemungkinan melakukan hal yang sama untuknya, karena ekspresi keraguan di wajah J.Lo. "Dia mencari Ben untuk kepastian saat ini," kata Donaldson. "Perawakan Ben tegak dengan dada terbuka, dan ekspresi wajahnya memberi tahu kita bahwa dia siap untuk bertahan."

5. Ben bangga bisa kembali bersama Jennifer Lopez

Jennifer Lopez dan Ben Affleck berpose saat menghadiri pemutaran perdana film The Last Duel di New York, AS, 9 Oktober 2021. Keduanya tampak memamerkan kemesraan dalam acara tersebut. REUTERS/Andrew Kelly

"Ben memiliki sikap percaya diri seperti yang ditunjukkan dengan tangan di sakunya, memberi tahu kami bahwa dia percaya diri dalam hubungannya dengan J.Lo," menurut Donaldson.

Dengan menyentuh bagian kecil punggung Jennifer, Ben menunjukkan kasih sayang dan hasrat—sesuatu yang dia ingin semua orang yang menonton tahu perasaannya terhadap J.Lo. Dia bangga mereka kembali bersama.

Baca juga: Temani Ben Affleck di Premier The Last Duel, Jennifer Lopez Tampil Edgy

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.