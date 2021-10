Temani Ben Affleck di Premier The Last Duel, Jennifer Lopez Tampil Edgy

Jennifer Lopez saat menghadiri pemutaran perdana The Last Duel. Instagram.com/@jlo

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez dan Ben Affleck kembali tampil memukau di karpet merah. Pasangan itu menghadiri pemutaran perdana film baru Ben Affleck, The Last Duel, di Lincoln Center di New York, Sabtu, 9 Oktober 2021. Pelantun "Let's Get Loud" itu tersenyum saat dia berjalan di karpet dengan suaminya, dan keduanya bahkan saling menunjukkan kemesraan.

Untuk acara tersebut, aktor Hustlers memamerkan bentuk perutnya yang mengesankan dalam gaun dua potong berwarna tembaga berkilauan dari koleksi Hervé Leger, yang dipadupadankan dengan stilleto hitam bertali, seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar. Dia melengkapi penampilannya dengan clutch Tom Ford oversized dan anting-anting emas. Sedangkan Affleck mengenakan setelan korduroi navy dari Ralph Lauren Purple Label, dengan kemeja putih dan dasi hitam tipis.

Jennifer Lopez menata rambutnya dengan gaya setengah-atas, setengah-bawah yang ramping, serta makeup flawless dan lipstik nude khasnya.

Pelantun "Waiting For Tonight" itu membagikan beberapa foto dan video dari pemutaran perdana di Instagram, termasuk foto di mana dia menonton dari pinggir saat Ben Affleck berbicara kepada pers. "Keajaiban karpet merah," tulisnya dalam keterangan unggahan itu.

Pasangan tampil di depan publik pertama kali mereka sejak menjalin hubungan kembali di pemutaran perdana Festival Film Venesia, di mana Lopez mengenakan gaun putih elegan Georges Hobeika Couture yang menampilkan celah setinggi paha dan garis leher bertatahkan permata.

Pasangan itu tidak dapat dipisahkan sejak mereka menghidupkan kembali hubungan mereka awal tahun ini, menghabiskan banyak waktu berkualitas dengan anak-anak dan keluarga masing-masing. Mereka bahkan sudah mulai merencanakan liburan, menurut sumber terdekat mereka

"Mereka berencana menghabiskan liburan bersama dan juga melakukan perjalanan solo. Mereka ingin bersama sepanjang waktu, jadi hal besar berikutnya adalah Thanksgiving dan Natal. Ada banyak hal yang harus dikoordinasikan, jadi mereka mencari tahu," kata sumber tersebut kepada Entertainment Tonight.

Sumber itu juga mengatakan kepada ET bahwa Jennifer Lopez dan Ben Affleck sepertinya tidak pernah putus. "Semuanya jauh lebih baik kali ini. Mereka saling melupakan dan teman-teman mereka bercanda tentang hal itu dengan mereka," ujar sumber tersebut.

