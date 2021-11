Makna Revolusi Bagi Prilly Latuconsina Menjadi Diri Sendiri Versi Lebih Baik

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang tentu pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Baik tentang karier, pendidikan atau hal lainnya. Namun tidak semua dapat menerima perubahan dengan baik. Bagi aktris Prilly Latuconsina menghadapi perubahan dengan kemampuan beradaptasi untuk menjadi versi terbaik dari sendiri.

“Bukan berarti berubah karena orang lain, tapi jadi diri sendiri dengan lebih baik. Jangan membandingan diri sendiri dengan orang lain tapi dengan diri sendiri yang dulu, karena kita harus bervolusi untuk jadi yang terbaik,” ujarnya dalam acara perayaan hari jadi Y.O.U Beauty ke-3, di Jakarta, Senin 15 November 2021.

Prilly menambahkan menjadi versi terbaik diri sendiri artinya mengetahui dengan pasti apa yang diinginkan. “Pasti tahu maunya apa, penampilan seperti apa, pekerjaan seperti apa, sehingga tahu tujuannya untuk menentukan langkah evolusi lebih baik lagi,” ujar aktris Danur I : I Can See Ghosts mengingatkan “Jangan mengikuti tren, kita harus stay authentic, jujur sama diri sendiri.”

Begitu juga dengan kecantikan, menurut brand ambassador Y.O.U Beauty ini, setiap perempuan cantik dengan versi dirinya sendiri. “Yang penting percaya diri, pantes dan enggak pantes yang menentukan diri kita,” tambah Prilly. “Dare to be different, kita yang menentukan apa keunikan yang ada dalam diri kita. Fokus dengan diri sendiri jangan membandingkan dengan orang lain.”

Prilly Latuconsina mencontohkan misalnya saat memilih tampilan makeup, pilih yang nyaman digunakan. Baik tampilan natural atau bold, pilih yang membuat diri sendiri percaya diri setiap hari. “Misal ada yang lebih pede dengan lipstik bold, padahal biasanya lipstick merah dipakai untuk acara-acara khusus,” ujar wanita berusia 25 tahun ini.

Sementara untuk pilihan makeup favorit, Prilly mengandalkan tiga item favorit. Dia menggunakan BB Cushion untuk aktivitas sehari-hari atau foundation yang tahan lama untuk syuting, maskara, dan lipstik matte yang formulanya tidak membuat bibir kering.

