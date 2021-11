6 Jurus Miliki Rambut Panjang Tanpa Hair Extension

TEMPO.CO, Jakarta -Mau memiliki rambut panjang secara instan, sudah jamak layanan hair extension yang disediakan oleh salon. Namun, penyambungan rambut yang menggunakan lem berpotensi merusak rambut asli.

Dilansir dari Healthline.com, rambut tumbuh dari akar bagian bawah folikel kulit kepala. Darah yang ada di kulit kepala mengalir menuju folikel dan memasok oksigen dan menutrisi akar rambut untuk membantu pertumbuhan rambut.

Pertumbuhan rambut seseorang dipengaruhi oleh faktor genetika, namun ada pula hal lain yang memengaruhi kecepatan pertumbuhan rambut.

Selain hair extension tidak ada cara obat atau perawatan yang dapat membikin rambut rambut secara instan. Namun terdapat beberapa cara agar rambut tumbuh lebih cepat

Menghindari diet

Menurut Lindsey Bordone, dermatologis di Columbia Doctors dan asisten profesor dermatologi di Columbia University Medical Center, diet ketat dapat mengurangi sumber nutrisi yang dibutuhkan rambut untuk tumbuh. Dengan diet, pertumbuhan rambut akan terhenti saat tubuh sedang diet secara ketat. Bahkan saat melakukan diet sehat, menurut Bordone, rambut akan mengalami kerontokan selama beberapa bulan.

Menggunakan produk perawatan mengandung kafein

Selain dapat meningkatkan energi dan menahan kantuk, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 2014 dalam Differential effects of caffeine on hair shaft elongation, matrix and outer root sheath keratinocyte proliferation, and transforming growth, kafein dapat meningkatkan kecepatan dalam pertumbuhan batang rambut, memperpanjang durasi anagen dan merangsang proliferasi matriks keratinosit rambut pada pria maupun wanita.

Menambah nutrisi untuk rambut

Selain baik untuk kesehatan tubuh, vitamin, mineral, dan beberapa asam lemak baik untuk mempercepat pertumbuhan rambut, diantaranya, biotin, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, zat besi, omega-3 dan omega-6.

Selanjutnya: Mengonsumsi suplemen biotin dan omega-3...