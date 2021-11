Sukses di Usia 20-an, Kirsten Dunst Harus Berjuang dengan Kesehatan Mental

TEMPO.CO, Jakarta - Kirsten Dunst meraih kesuksesan sebagai aktris Hollywood di usia 20-an. Tak banyak yang tahu bahwa meski sukses, usia tersebut adalah masa kelam bagi bintang Spiderman itu.

Kirsten mengatakan bahwa di usia tersebut, dia berjuang dengan masalah kesehatan mental. "Apa pun yang bekerja di otakmu, kamu tidak bisa hidup seperti itu lagi secara mental. Aku merasa seperti sangat marah," kata bintang berusia 39 tahun itu, dalam wawancara dengan The Sunday Times, Ahad, 7 November 2021.

Saat itu Kirsten tengah menjalin hubungan dengan vokalis Razorlight Johnny Borrell. Dia mengakui mengakui bahwa sering menghabiskan malamnya dengan mengunjungi klub. Alam bawah sadarnya ahirnya bisa menutupi rasa marahnya, lalu menguasainya. Saat itulah dia memutuskan mengikuti terapi di pusat rehabilitasi Utah, di mana dia dipaksa untuk menghadapi masalah kesehatan mentalnya.

"Sulit untuk membicarakan hal pribadi seperti itu, tetapi penting untuk dibagikan juga. Yang akan saya katakan adalah bahwa pengobatan adalah hal yang hebat dan benar-benar dapat membantumu keluar dari masalah," katanya.

Masalahnya, Kirsten sempat takut mengikuti pengobatan sehingga dia menghadapi masalahnya terlalu lama. "Saya merekomendasikan mendapatkan bantuan ketika kamu membutuhkannya," kata dia kepada orang yang mengalami masalah sama dengannya.

Menghadapi masalah kesehatan mental adalah pengalaman transformatif. Setelah itu, dia merasa jadi orang yang berbeda dan lebih dewasa. Ditambah lagi, memiliki anak membuat dia merasa bebas.

Bintang The Power of the Dog itu memiliki dua anak laki-laki dengan aktor Jessie Plemons, Ennis yang berusia 3 tahun dan James yang berusia 5 bulan.

"Saya ingat merasa benar-benar bebas setelah memiliki putra [pertama] saya. Saya pikir sebagai seorang performer, kamu lebih banyak berada di luar rumah (setelah memiliki anak)," kata dia.

Meski awalnya ragu mengungkap masalah pribadinya, Kirsten Dunst merasa senang bisa berbagi. "Itu tidak terlalu penting. Dan untuk menunjukkan segalanya tentang dirimu adalah hal yang berani dan hal yang indah."

PEOPLE | THE SUNDAY TIMES