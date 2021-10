Kirsten Dunst Bakal Restui Anak-anaknya jika Ingin Jadi Aktor

TEMPO.CO, Jakarta - Kirsten Dunst akan memberi lampu hijau jika anak-anaknya ingin mengikuti jejaknya menjadi aktor atau aktris. Aktris berusia 39 tahun ini memiliki dua anak, Ennis, 3, dan James, 4 bulan, bersama dengan tunangannya, Jesse Plemons.

"Dengar, jika mereka ingin menjadi aktor, saya akan mendukung anak-anak saya apa pun yang ingin mereka lakukan," katanya sambil tertawa, saat menghadiri pemutaran perdana Festival Film New York The Power of the Dog pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Dunst baru menyelesaikan proyek film terbarunya, The Power of The Dog. Dia dan Plemons bermain bersama dan berperan sebagai suami - istri.

Ini bukan pertama kalinya pasangan itu bekerja sama di layar. Mereka bertemu di lokasi syuting Fargo pada 2015 sebelum mulai berkencan satu setengah tahun kemudian.

"Kami menjadi teman dan mitra kreatif pertama dan bagi saya itu adalah awal dari kami berkumpul," bintang Bring It On itu. "Kami ingin melakukan ini selama karier kami."

The Power of the Dog tayang di bioskop pada 17 November, diikuti oleh Netflix pada 1 Desember.

Dunst dan Plemons bertunangan pada Januari 2017. Satu setengah tahun kemudian, aktris Spider-Man itu melahirkan anak pertama mereka bersama.

Pada Agustus 2019, Plemons memuji Dunst dalam pidato yang menyentuh hati saat upacara Hollywood Walk of Fame.

"Selain aktor brilian, saya juga merasa lebih senang mengenalmu sebagai orang biasa di luar pekerjaan," kata Plemons saat itu. "Melihat jenis ibu, istri, anak perempuan, saudara perempuan, teman dan kelompokmu adalah alasan mengapa saya dan semua temanmu dan semua orang ada di sini hari ini, mencintaimu. Ini untuk orang yang sangat murah hati dan luar biasa sepertimu."

Bulan lalu, aktris itu mengumumkan dia melahirkan anak keduanya dalam sebuah wawancara dengan New York Times.

"Ini adalah pria terbaru, Big Kahuna," kata Dunst tentang bayi laki-lakinya, yang beratnya 18 pon (6,3 kg). "Dia malaikat, tapi dia malaikat lapar. Dan malaikat berat."

Dunst pertama kali mengungkapkan dia hamil anak keduanya ketika muncul di sampul Majalah W edisi April dalam pemotretan yang disutradarai oleh Sofia Coppola.

Bersama dengan aktris Elle Fanning dan Rashida Jones, yang juga membintangi pemotretan, Kirsten Dunst pertama kali pamer baby bump dalam posenya.

