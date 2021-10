Gaya Titi DJ hingga Marsha Aruan Mix and Match Koleksi Kate Spade New York

Titi DJ mengenakan tas I Heart NY tote bag dari koleksi "I LOVE NY" Kate Spade New York. Instagram.com/@titi2dj

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Spade New York mempersembahkan tribute spesial untuk kota asalnya dengan koleksi kapsul "I LOVE NY" di musim gugur tahun ini. Koleksi ini dapat mengobati rasa rindu mengunjungi kota New York, atau yang lebih sering disebut The Big Apple.

Koleksi kapsul "I LOVE NY" menggunakan warna netral seperti hitam, putih, dan merah yang digunakan dengan busana apapun dan untuk kegiatan apapun. Sambil berbagi kerinduan terhadap kota New York, beberapa selebriti tanah air seperti Titi DJ hingga Shenina Chinamon juga ikut merayakan selebrasi terhadap kota New York dengan beberapa tas dari koleksi “I LOVE NY” dari Kate Spade New York.

Berikut ini gaya para selebriti dengan koleksi "I LOVE NY" dari Kate Spade New York, dari keterangan resmi Kate Spade New York

1. Titi DJ

Salah satu diva Indonesia yang terkenal dengan lantunan Sang Dewi ini terkenal dengan gayanya yang bold dan fun baik untuk di atas panggung atau untuk sehari-hari. Kali ini, Titi DJ memilih tas I Heart NY tote bag untuk menemani kesibukannya sehari-hari. Dipadukan dengan maxi dress dengan motif bunga daisy dari Kate Spade New York, tas I Heart NY ini menjadi statement piece di penampilan Titi DJ namun tetap kasual dan nyaman untuk digunakan sehari-hari.

2. Marsha Aruan

Sesuai dengan style Marsha yang girly, ia memilih tas berukuran kecil dengan logo I Heart NY yang menjadikan tas ini sebagai pusat perhatian. Marsha memadukan tas I Heart NY dengan mini dress dengan motif apel yang juga berasal dari koleksi musim gugur Kate Spade New York, senada dengan logo ikonik kota New York yang memberikan aksen fun di penampilan Marsha kali ini.

3. Megan Dormani

Untuk menyambut akhir pekan, bisa contoh perpaduan outfit dari Megan Domani kali ini. Aktris berusia 19 tahun ini tampil santai dengan memadukan Buddie I Heart NY Medium Shoulder Bag dengan tank top, celana jeans, dan kardigan dengan aksen balloon sleeve. Busana kasual yang dikenakan Megan terlihat lebih spesial dengan logo statement I Heart NY yang dapat menjadi conversation starter di dalam setiap penampilan.

4. Shennina Cinnamon

Selain logo ikonik I Heart NY, tas dengan motif apel juga dapat menjadi pilihan seperti yang digunakan oleh Shennina Cinnamon. Istilah the big apple yang identik dengan kota New York tertuang di Buddie Apple Toss Medium Shoulder Bag yang menjadi aksen manis dalam penampilan Shenina kali ini. Dipadukan dengan atasan motif bunga berpotongan feminin, outfit Shenina kali ini cocok digunakan untuk acara piknik bersama teman-teman di akhir pekan.

