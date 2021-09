Kate Spade New York Buka Kebun Apel dan Koleksi Kapsul I Love NY

Kate Spade New York membuka kebun apel di Gansevoort Street antara Ninth Avenue dan Hudson Street, selama New York Fashion Week. (dok. Kate Spade New York)

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Spade New York menghidupkan kembali keajaiban New York Musim Gugur ini dengan pemasangan kebun apel hidup di jantung Distrik Meatpacking, New York, Amerika Serikat. Merek tersebut akan mengundang warga New York dari seluruh kota dan negara bagian dan mengingatkan semua orang bahwa ada kesenangan dan kegembiraan yang bisa didapat dalam merayakan dan menemukan kembali Big Apple.

Kebun apel yang terletak di Gansevoort Street antara Ninth Avenue dan Hudson Street, selama New York Fashion Week, akan dibuka untuk umum mulai Rabu, 8 September 2021 – Jumat, 10 September 2021. Para tamu dapat memetik seikat apel, yang semuanya bersumber dari kebun buah-buahan yang terletak di seberang negara bagian New York.

Kate Spade New York membuka kebun apel di Gansevoort Street antara Ninth Avenue dan Hudson Street, selama New York Fashion Week. (dok. Kate Spade New York)

Kepala Pemasaran Kate Spade New York, Jenny Campbell, mengatakan dengan New York Fashion Week kembali berjalan lancar musim gugur ini, pihaknya ingin merayakan kampung halaman dan ketahanan warga New York. "New York – dan kota-kota di seluruh dunia – telah mengalami masa-masa sulit selama pandemi. Kami berharap instalasi yang indah ini akan membawa senyum ke wajah orang-orang, dan memicu kegembiraan bagi mereka yang datang untuk mengalaminya. Di New York, selalu ada sesuatu yang sedikit tak terduga dan ajaib," ujar Campbell dalam keterangan resmi Kate Spade New York.

Kate Spade New York membuka kebun apel di Gansevoort Street antara Ninth Avenue dan Hudson Street, selama New York Fashion Week. (dok. Kate Spade New York)

Sementara, Wakil Presiden Pengembangan Empire State dan Direktur Eksekutif Pariwisata Ross D. Levi menambahkan pihaknya sangat antusias untuk merayakan musim gugur bersama Kate Spade New York dan peluncuran koleksi kapsul baru. "Musim gugur di Negara Bagian New York adalah waktu yang benar-benar indah sepanjang tahun, dan kebun apel perkotaan adalah cara sempurna untuk menginspirasi liburan akhir pekan dengan hiking, mencicipi anggur dan sari buah apel, dan, tentu saja, memetik apel di salah satu kebun negara kelas dunia," tambahnya.

Bersamaan dengan aktivasi, Kate Spade New York memperkenalkan koleksi kapsul khusus "I LOVE NY" yang merayakan simbol paling ikonik negara bagian, dengan sentuhan Kate Spade klasik. Inspirasi koleksi dimulai dengan logo tanda tangan mendiang desainer grafis Milton Glaser, yang ia rancang pada tahun 1977 di bagian belakang taksi kuning, dan hari ini mewakili perjalanan melintasi seluruh Empire State.

Koleksi kapsul "I LOVE NY" menampilkan logo khas New York pada serangkaian gaya tas tangan, termasuk Manhattan Tote yang diberi nama tepat, serta tas apel kulit merah berbentuk 3-D, selempang, kantong zip, kotak teknologi, sepatu dan lainnya.

Katie Holmes saat menghadiri peluncuran kebun apel untuk memulai New York Fashion Week, Rabu 8 September 2021. Acara pop-up yang tak terduga ini juga merayakan pengenalan koleksi kapsul I Love NY edisi terbatas Kate Spade Fall 2021. (Dok. Kate Spade New York)

Segera setelah acara, apel dan pohon apel akan disumbangkan ke Materials for the Arts, sebuah organisasi berbasis di New York yang misinya adalah mengumpulkan bahan-bahan yang tidak terpakai untuk tujuan daur ulang, menjauhkannya dari tempat pembuangan sampah dan memberikannya kepada ribuan organisasi nirlaba dan publik. sekolah untuk proyek penggunaan kembali yang kreatif. Sementara pohon-pohon akan digunakan kembali untuk ruang hijau publik di komunitas kota New York, organisasi akan mengumpulkan apel untuk disumbangkan ke organisasi nirlaba lokal, memperkuat komitmen merek untuk mengurangi limbah.

Peluncuran kebun apel Kate Spade New York dan I Love NY ini juga dihadiri beberapa selebriti, seperti Katie Holmes, Beanie Feldstein dan Savannah Smith (Gossip Girl), komedian/aktris Jepang Naomi Watanabe, model Lindsay Ellingson dan influencer Babba Rivera, LaTonya Yvette, NYCxClothes (Shelcy & Christy Joseph).

Baca juga: Gaya Tiara Andini dan 2 Seleb dalam Siluet Klasik Kate Spade New York Terbaru