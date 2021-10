8 Faktor Penyebab Munculnya Lemak Perut

TEMPO.CO, Jakarta - Lemak perut tidak hanya mengganggu penampilan Anda, tetapi juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Lemak ini adalah sekelompok lemak visceral yang membandel.

Anda yang sudah mencoba segala cara untuk menghilangkan lemak perut, pasti sudah tahu sekarang bahwa itu tidak semudah itu. Ini melibatkan dedikasi dan tekad dan mungkin menuntut banyak pengorbanan juga.

Melansir laman Times of India, berikut ini beberapa penyebab lemak perut dan apa yang membuat kita lebih rentan terhadapnya dan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menghilangkannya.

1. Lemak trans sangat tidak sehat

Makan lemak penting untuk tubuh Anda. Tapi yang lebih penting adalah mengetahui lemak apa yang tepat untuk Anda. Lemak trans misalnya adalah salah satu lemak yang paling tidak sehat, yang tidak hanya menyebabkan lemak perut, tetapi meningkatkan berat badan Anda secara keseluruhan. Selain itu, juga dapat membuat Anda lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan lainnya. Lemak trans dapat ditemukan dalam makanan yang dipanggang dan produk kemasan.

Jadi, untuk menghilangkan lemak perut, Anda harus mengurangi makanan yang memiliki kandungan lemak trans tinggi. Alih-alih beralih ke produk gandum utuh, yang kaya serat dan sayuran yang memiliki banyak nutrisi dan mineral.

2. Alkohol

Seringkali, minuman beralkohol disebut kalori 'kosong', artinya minuman tersebut hanya menyediakan kalori bagi tubuh Anda, tetapi tidak mengandung nutrisi. Hal itu dapat menyebabkan akumulasi lemak visceral yang lebih besar dan indeks massa tubuh (BMI) yang lebih tinggi.

Sebab itu, seseorang yang ingin mengurangi lemak perut dan jika Anda seorang pecandu alkohol, Anda harus segera berhenti atau setidaknya berusaha untuk berhenti secara bertahap. Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC), wanita hanya boleh minum satu gelas per hari, sedangkan pria boleh minum dua gelas per hari atau tidak sama sekali. Alih-alih beralih ke alkohol untuk memuaskan dahaga Anda, beralihlah ke air putih.

3. Kurang banyak bergerak

Selain menjaga tubuh tetap bugar, olahraga juga dapat membantu menyingkirkan lemak di sekitar pinggang Anda. Bahkan jika itu berarti memanjakan diri dengan berjalan-jalan pendek, lakukanlah, karena itu lebih baik daripada tetap tidak aktif.

4. Makanan dan minuman manis

Kebiasaan makan Anda juga dapat memengaruhi kesehatan dan berat badan Anda. Jika Anda mengonsumsi terlalu banyak gula, Anda berisiko mengalami kelebihan lemak perut yang mengarah ke 'beer guts'. Mengingat bahwa makanan dan minuman manis, karbohidrat olahan sulit dibakar untuk energi, akhirnya disimpan sebagai lemak.

Cara terbaik untuk mengekang mengidam gula adalah makan karbohidrat sehat, makanan utuh, minum banyak air, sehingga merasa kenyang dan kenyang. Gunakan makanan berkalori negatif yang sehat dan bagus untuk kesehatan Anda secara keseluruhan.

5. Stres dan kurang tidur

Penelitian telah menunjukkan bahwa stres dan kecemasan dapat menyebabkan hormon kortisol dalam tubuh, yang pada gilirannya memperlambat metabolisme Anda. Dengan tingkat metabolisme yang berkurang, peluang Anda untuk menurunkan berat badan atau lemak perut Anda turun drastis. Selain itu, terlalu sedikit tidur dapat menyebabkan kortisol Anda melonjak dan juga meningkatkan keinginan Anda untuk makanan berkalori tinggi, menyebabkan kenaikan berat badan, terutama peningkatan lemak perut. Sangat penting untuk mengelola tingkat stres Anda, jika Anda ingin menghilangkan lemak perut dan mempertahankan berat badan yang sehat. Selain itu, Anda harus menggunakan setidaknya 7-8 jam tidur setiap hari.

6. Makan makanan yang rendah serat

Makanan kaya serat wajib dikonsumsi jika ingin menyingkirkan lemak visceral di perut Anda dan meratakan perut Anda. Diet rendah serat mungkin tidak dapat mengekang keinginan atau rasa lapar Anda akan makanan berkalori tinggi, sehingga membuat Anda makan lebih banyak dari yang seharusnya. Selain itu, jika Anda tidak memiliki cukup serat dalam tubuh, kemungkinan besar Anda memiliki masalah dengan sistem pencernaan Anda.

Diet tinggi serat mengandung makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, gandum, sayuran hijau, kacang-kacangan, lentil dan buah-buahan yang menghidrasi. Makan makanan ini akan membantu Anda merasa lebih kenyang, membatasi keinginan Anda untuk makan makanan yang tidak sehat.

7. Gen juga bisa menjadi faktor penyebabnya

Gen Anda dapat menentukan banyak hal tentang penampilan Anda, jenis penyakit fisik yang Anda derita, dan banyak lagi. Juga, dalam hal lemak perut, gen Anda juga bisa menjadi kemungkinan penyebabnya. Penelitian menunjukkan bahwa gen tertentu dapat mempengaruhi pelepasan dan aksi leptin, hormon yang memainkan peran penting dalam manajemen berat badan dan regulasi nafsu makan. Sementara penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi hal yang sama, genetika dapat menentukan di mana tubuh Anda akan menyimpan lemak, meningkatkan risiko lemak perut.

