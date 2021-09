Megan Thee Stallion Bertemu BTS Tampil Edgy dengan Rok Maxi Suit dan Nail Art

TEMPO.CO, Jakarta - Megan Thee Stallion membagikan beberapa momen kebersamaannya dengan BTS di Instagram, Selasa 21 September 2021. Stallion dan boyband Korea itu belum lama ini berkolaborasi dalam remix lagu berjudul Butter.

“It’s Thee HotGirl Coach and BTS,” tulis Stallion dalam keterangan unggahannya. Dia terlihat mengenakan atasan dan bawahan Take A Dip Skirt Set berwarna hijau zaitun dari koleksi Fashion Nova. Atasannya model crop top, mock neck, berlengan panjang dengan aksen kerut di bagian lengan dan bagian depan berbentuk V. Sedangkan bawahannya berupa maxi skirt yang ketat.

Makeup-nya terlihat bold dengan smokey eye dan lipstik nude, sedangkan rambut panjangnya dibiarkan tergerai dan ditata bergelombang. Dia juga menunjukkan nail art berwarna biru yang senada dengan boneka Koya BT21 miliknya.

BTS berada di New York, Amerika Serikat untuk berbicara pada Sustainable Development Goals Moment di sesi ke-76 Majelis Umum PBB, bersama dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae In. Ini adalah acara resmi pertama grup tersebut setelah ditunjuk sebagai utusan khusus presiden oleh Presiden Moon. Selama di New York, BTS juga mengunjungi Metropolitan Museum of Art untuk mempromosikan seni Korea bersama dengan Ibu Negara Korea Selatan Kim Jung Sook.

Kolaborasi single remix Butter, BTS dan Megan Thee Stallion diluncurkan pada27 Agustus 2021. Proses perilisan single ini cukup rumit, karena melibatkan konflik Stallion dengan agensinya. Melansir laman Soompi, konflik penyanyi 26 tahun itu dengan labelnya dimulai pada Maret 2020, ketika label melarangnya merilis musik setelah dia mencoba menegosiasikan kembali persyaratan kontrak mereka. Pada saat itu, dia mengajukan perintah penahanan terhadap labelnya yang diterima oleh pengadilan.

Pada 24 Agustus, Megan Thee Stallion mengajukan petisi terhadap labelnya 1501 Certified Entertainment karena melarangnya merilis remix “Butter” yang dijadwalkan rilis pada 27 Agustus. Dalam petisinya, dia menulis bahwa jika dia tidak diizinkan untuk merilis lagu tersebut, karirnya akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, termasuk dampak yang menghancurkan pada hubungannya dengan penggemarnya dan dengan artis rekaman lainnya di industri musik. Namun seperti laporan Variety, seorang hakim di Texas telah memutuskan mendukung Megan Thee Stallion dalam petisinya terhadap label rekamannya, mengizinkan perilisan remix "Butter" yang menampilkan rapper tersebut.

