Grimes Ungkap Alasan Tak Suka Dipanggil Ibu dan Panggilan Putranya untuk Dirinya

TEMPO.CO, Jakarta - Grimes menyambut anak pertamanya tahun lalu. Namun dia mengaku bahwa dia lebih suka tidak dipanggil "ibu". Musisi yang bernama lengkap Claire Elise Boucher, mengatakan kepada Vogue dalam sebuah video yang mencatat persiapan Met Gala 2021-nya bahwa putranya yang berusia 16 bulan X A-Xii dengan pacarnya Elon Musk memanggilnya dengan nama depannya.

"Saya pikir memiliki bayi adalah kelahiran kembali yang besar bagi saya, seperti secara artistik," katanya saat dia bersiap untuk malam mode terbesar. "Menjadi seorang ibu terasa aneh untuk dikatakan. Untuk beberapa alasan, saya tidak mengidentifikasi dengan kata itu."

Wanita 31 tahun itu melanjutkan dengan mengungkapkan panggilan yang digunakan putranya. "Yang juga sangat aneh karena X, dia mengatakan 'Claire,' tapi dia tidak mengatakan 'mama.' Yang begitu... Saya seperti, 'Bagaimana kabarmu...?' " lanjutnya. "Seperti, mungkin dia bisa merasakan ketidaksukaanku pada kata 'ibu.' "

Grimes menambahkan, "Saya bahkan tidak tahu mengapa saya tidak menyukai [kata itu] karena saya menghormati ... Saya hanya, saya tidak, saya tidak bisa mengidentifikasikannya, anehnya."

Pelantun "Art Angels" itu menyambut putranya pada Mei 2020. X A-Xii adalah bayi pertama Grimes, sementara Musk, juga ayah dari si kembar Xavier dan Griffin, 17 rahun, kembar tiga Kai, Saxon, dan Damian, 15 tahun. Sedangkan putra pertamanya, Nevada, meninggal karena SIDS pada tahun 2002 pada usia 10 minggu.

Grimes dan Elon Musk mencuri perhatian publik dengan nama bayi mereka yang tidak konvensional tahun lalu. Grimes menyebutkan nama tidak biasa putra mereka tak lama setelah melahirkan, mengatakan kepada pengikut Twitter-nya, "X" adalah "variabel yang tidak diketahui," sementara "Æ" adalah ejaan elf dari Ai (cinta &/atau kecerdasan buatan)."

Dia menambahkan bahwa bagian dari nama bayi itu terinspirasi oleh pesawat pengintai Lockheed A-12 milik CIA. "A-12 = pendahulu SR-17 (pesawat favorit kami). Tidak ada senjata, tidak ada pertahanan, hanya kecepatan," tulis Grimes. "Hebat dalam pertempuran, tetapi tanpa kekerasan."

Awalnya mereka menamainya X A-12, pasangan itu kemudian mengubah nama putra mereka menjadi X A-Xii pada akta kelahirannya. Pengacara hukum keluarga David Glass mengatakan kepada People tahun lalu, "Anda tidak dapat memiliki angka, angka Romawi, aksen, umlaut atau simbol atau emoji lain" dalam nama resmi di California.

Grimes pertama kali mengungkapkan kehamilannya pada Februari 2020. Dalam cerita sampul digital untuk Rolling Stone yang diterbitkan sebulan kemudian, penyanyi itu mengonfirmasi bahwa Musk adalah ayahnya dan membuka pikirannya tentang menjadi ibu. Selain itu dia juga mengatakan lagunya "So Heavy I Fell Through the Earth" adalah tentang kehamilan.

