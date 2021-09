Naomi Osaka Tampil Bold di Met Gala 2021, Busananya Campuran Budaya Jepang Haiti

Naomi Osaka hadir sebagai co-chair Met Gala 2021 In America: A Lexicon Of Fashion di Metropolitan Museum of Art, Senin 13 September 2021. Instagram.com/@karlawelchstylist

TEMPO.CO, Jakarta - Naomi Osaka menghadiri The 2021 Met Gala Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion di Metropolitan Museum of Art pada 13 September 2021 di New York City.

Naomi Osaka menghadiri Met Gala 2021 di Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat pada hari Senin, 13 September 2021. Juara tenis 23 tahun itu, mengenakan busana yang dirancang khusus oleh Louis Vuitton.

Gaunnya memiliki motif pusaran ungu dan biru dengan garis leher model love dan jubah hitam berkerut yang rumit. Dia meningkatkan drama tampilannya dengan padu padan bot hitam dan gaya rambut yang rumit, beraksen dengan kilau merah.

Selama siaran langsung Vogue, co-chair Met Gala itu mengatakan kakak perempuannya Mari Osaka (yang baru saja pensiun dari tenis) membantu merancang tampilan bersama dengan Nicolas Ghesquière dari Louis Vuitton. "Kami berdua sangat menyukai fashion dan kami suka mendesain," kata Osaka, menambahkan bahwa mereka memberi penghormatan pada tema malam (Di Amerika) dengan mewakili warisannya.

"Bagi saya Americana agak berarti campuran dari semua budaya dan gaun ini dan tampilan ini mewakili dua latar belakang saya, Haiti dan Jepang, jadi saya sangat senang saya bisa menggabungkannya," tambahnya, seperti dilansir dari laman People.

Tanpilan keren Naomi Osaka itu tak lepas dari bantuan stylist-nya Karla Welch, yang menyebut tampilannya Juara Amerika. "Bukan hanya karena dia mengangkat piala di atas kepalanya tetapi karena dalam satu saat, dia mengangkat kita semua," tulisnya di Instagram. "Penampilan ini adalah kolaborasi antara Naomi, saudara perempuannya Mari Osaka dan Nicholas Ghesquiere yang luar biasa untuk Louis Vuittton dan saya merasa terhormat untuk memainkan peran kecil."

Juara tunggal Grand Slam empat kali ini tidak hanya menjadi tamu di Met Gala tahun ini, dia bertindak sebagai ketua bersama bersama sesama bintang Gen Z Timothée Chalamet, Billie Eilish, dan Amanda Gorman. Menurut Vogue, setiap co-chair "mewujudkan faktor penentu gaya Amerika: individualisme. Mereka mungkin mendekati konsep secara berbeda, tetapi semangat bersama mereka untuk mengekspresikan diri melalui pakaian terhubung dengan tema pameran."

Bagi Osaka, ia tidak hanya mengembangkan ciri khas, gaya penuh warna di dalam dan di luar lapangan tenis, tetapi juga menjadi kolaborator dan desainer yang paling banyak diminati di industri ini. Dia telah merancang koleksi dengan Nike, Adeam, dan Frankies Bikini, membintangi iklan Louis Vuitton dan TAG Heuer, dan, yang terbaru, merancang koleksi empat potong edisi terbatasnya sendiri dengan Levi's, yang memberi penghormatan khusus pada warisan Jepangnya.

Naomi Osaka sebelumnya mengatakan kepada People bahwa dia ingin melanjutkan jalur desainer. "Saya ingin memulai merek saya sendiri suatu hari nanti, mungkin bersama dengan saudara perempuan saya," katanya tentang Mari. "Tapi untuk saat ini saya suka [berkolaborasi] dengan beberapa desainer hebat dan belajar kerajinan dan bisnis."

