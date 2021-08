Mengenal Bedanya Miss Supranational, Miss World, dan Miss Universe

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Puteri Pariwisata Indonesia 2020, Jihane Almira Chedid, berhasil mencuri perhatian di ajang Miss Supranational 2021. Meski tak menjadi juara satu, Jihane berhasil tembus Top 12 Miss Supranational 2021.

Tidak hanya itu, Jihane berhasil meraih tiga penghargaan, yakni juara favorit atau Supra Fan Vote, Miss Supranational Asia, dan memenangkan Best National Costume melalui busana bertema The Dashing of Equus Caballus kolaborasi Levico Butik dengan Eggie Jasmin Artisan Couture.

Kemenangan Jihane di kontes yang diadakan pada 20-22 Agustus 2021 di Polandia ini menuai tanggapan positif dari masyarakat Indonesia. Nama Jihane pun menjadi pembicaraan warganet Indonesia di dunia maya.

Namun ada pula masyarakat Indonesia yang bingung dengan perbedaan antara Miss Supranational dan kontes sejenis seperti Miss World dan Miss Universe.

ADVERTISEMENT

Mengutip dari berbagai sumber, Miss Supranational, Miss World, dan Miss Universe memiliki sejumlah perbedaan

Miss Supranational

Miss Supranational diinsiasi oleh World Beauty Association. Miss Supranatioanl pertama kali diadakan pada 2009 di Plock, Polandia dan diikuti oleh 36 peserta. Slogan yang diusung oleh Miss Supranational adalah “Inspirational, Aspirational” dan kompetisi ini mencari sosok role model yang tidak hanya menawan, tetapi juga memiliki jiwa aspiratif dan inspiratif.

Miss Universe

Miss Universe sudah diselenggarakan sejak 1952 dan memiliki salah satu slogan yang terkenal, yaitu “Confidently Beautiful”. Ajang ini berupaya untuk merayakan setiap kecantikan perempuan dari berbagai latar belakang dan memberdayakannya untuk mewujudkan tujuannya.

Miss World

Jika Miss Supranational baru seumur jagung, maka Miss World yang didirikan pada 1951 oleh Eric Morley telah menjadi ajang kecantikan tertua di dunia. Slogan yang dibawa oleh ajang ini adalah “Beauty with a Purpose”. Kontes ini bertujuan untuk mencari sosok perempuan yang tidak hanya menawan dari luar saja, tetapi juga memiliki misi sosial dan tujuan yang tulus di balik kecantikan yang ia miliki.

EIBEN HEIZER

Baca Juga:

Jihane Almira Chedid Boyong 3 Penghargaan di Miss Supranational 2021