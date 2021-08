Jihane Almira Chedid Boyong 3 Penghargaan di Miss Supranational 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Jihane Almira Chedid, perwakilan Indonesia di ajang Miss Supranational 2021 berhasil masuk dalam Top 12 pada malam grand final Miss Suprantional 2021 di The Parku Strzeleckim Amphitheater di Nowy Sacz, Polandia. Dia bersaing 57 kontestan dari negara lainnya dan berhasil melewati beberapa tahapan, dimulai dari Top 24. Namun langkahnya terhenti di posisi Top 12, Jihane gagal meneruskan langkahnya ke tahap selanjutnya.

Mahkota Miss Supranational 2021 diberikan kepada Chanique Rabe, Miss Supranational Nambiai, 2020. Runner Up 1 Karla Guilfu Miss Supranational Puerto Rico, Runner Up 2 Thato Mosehle Miss Supranational Afrika Selatan, Runner Up 3 Valentina Sanchez Trivella Miss Supranationl Venezuela dan Runner Up 4 Eoanna Constanza Miss Supranational Republik Dominika.

Meski begitu, Jihane meluapkan kebahagiaannya setelah berhasil melewati malam Grand Final Miss Supranational 2021. "Terima kasih Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan pada saya. Jelas tidak mudah, saya berkompetisi dengan berbagai negara dan mampu meraih prestasi Top 12 ini tanpa dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia," ungkap Jihane melalui telepon Minggu, 22 Agustus 2021, menurut keterangan resmi Yayasan Puteri Indonesia.

Sebelumnya telah diberitakan banyak media bahwa Jihane Almira menang dalam kategori Best National Costume dalam Miss Supranational 2021. Saat itu, Jihane mengenakan kostum bertajuk The Dashing Of Equus Caballus yang terinspirasi dari ketangguhan kuda dari NTT. Instagram/jihanealmira

Selain meraih Top 12 Miss Supranational 2021, Jihane juga berhasil menjadi juara favorit atau Supra Fan Vote, dan Miss Supranational Asia serta memenangkan Best National Costume melalui busana bertema The Dashing of Equus Caballus kolaborasi Levico Butik dengan Eggie Jasmin Artisan Couture. Konstum nasional itu terinspirasi dari keunikan dan kegagahan dari Kuda Sumba Nusa Tenggara Timur yang memiliki keunggulan kekuatan pacu diantara kuda jenis lainmya di Indonesia. Best National Costume merupakan prestasi bergengsi yang selalu diperebutkan oleh kontestan negara lain.

Ketua Bidang Komunikasi Yayasan Puteri Indonesia, Mega Angkasa ikut measa bangga atas prestasi yang diraih Puteri Pariwisata 2020 itu. “Jihane telah berjuang di ajang Miss Supranational, meskipun pandemi covid 19 belum berakhir, namun semangat Jihane dan persiapan yang dilakukannya bersama Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia tetap maksimal dan akhirnya berhasil meraih sukses dengan masuk di Top 12, Miss Supranational Asia serta prestasi berharga lainnya yaitu best national costume," ujarnya.

Jihane Almira Chedid bersama Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida (tengah) di ajang Miss Supranational 2021. (dok. Yayasan Puteri Indonesia)

Tak hanya berkompetisi di ajang Miss Supranational 2021, Jihane juga berhasil mempromosikan pariwisata dan keragaman budaya bangsa Indonesia, mempromosikan produk-produk Industri Tradisional Berbasis Budaya karya anak bangsa, produk kecantikan, jamu dan Kesehatan dari Mustika Ratu, pariwisata dan budaya yang dimiliki Indonesia melalui busana yang ditampilkan Jihane pada saat karantina maupun saat kontes national costume.

"Selain itu, Jihane juga berhasil membangun solidaritas, persahabatan dan kebersamaan dalam mengatasi masalah pandemi covid-19 yang dihadapi dunia untuk tetap semangat dan optimis," tambah Mega.

Namun bagi wanita 21 tahun ini, kontes kecantikan internasional ini telah memberinya banyak pelajaran berharga, untuk membantunya menjadi orang yang berguna bagi orang lain. "Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang selalu mendukung saya. Prestasi ini untuk Indonesia untuk kita semua. Terima kasih Indonesia," tandas Jihane Almira Chedid.

