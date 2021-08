6 Manfaat Kesehatan Golf untuk Kekuatan Tubuh dan Pikiran

TEMPO.CO, Jakarta - Golf tidak tampak seperti olahraga yang paling menuntut fisik. Bahkan terdengar kuno atau membosankan. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar tentang golf. Menurut ahli fisioterapi, Andrew Creighton, saat bermain gofl, Anda menyelaraskan seluruh tubuh Anda.

"Kesalahpahaman umum tentang golf adalah bahwa golf tidak memberikan manfaat kesehatan fisik," uja Creighton, yang juga gemar bermain golf sejak mahasiswa, seperi dikutip dari laman Well and Good. Dia menambahkan menurut tinjauan pelingkupan yang diterbitkan oleh Murray et al. dalam British Journal of Sports Medicine pada tahun 2016 menemukan bahwa golf memberikan aktivitas fisik intensitas sedang, yang direkomendasikan untuk orang-orang dari segala usia untuk manfaat kesehatan fisik dan mental.

Berikut ini manfaat bermain golf untuk kesehatan fisik dan mental

1. Kekuatan dan daya tahan

"Selain mengayunkan tongkat golf, lapangan golf biasanya melibatkan banyak jalan kaki, yang membentuk paha depan dan paha belakang," kata direktur operasional golf di TPC Danzante Bay, Loreto, Meksiko, Bradley Myrick. Bahkan, menurut tinjauan scoping yang disebutkan Creighton sebelumnya, pegolf yang berjalan 18 hole biasanya akan mengambil antara 11.245 dan 16.667 langkah dan pegolf yang mengendarai kereta akan berjalan sekitar 6.280 langkah.

"Pegolf yang berjalan di lapangan mendapatkan lebih banyak aktivitas fisik yang meningkatkan kesehatan daripada mereka yang naik mobil," kata Creighton.

2. Kebugaran aerobik

Creighton merujuk kembali ke tinjauan pelingkupan. Ditemukan bahwa, sementara latihan intensitas tinggi menghasilkan lebih banyak peningkatan kardiovaskular, golf masih dapat memberikan stimulasi yang cukup untuk meningkatkan kebugaran aerobik.

Golf adalah cara yang baik untuk memasukkan aktivitas berdampak rendah ke dalam rutinitas latihan Anda. "Selain itu, peningkatan faktor risiko yang diketahui untuk penyakit kardiovaskular, seperti aktivitas fisik, lipid darah dan kadar insulin-glukosa, komposisi tubuh, dan kebugaran aerobik telah dikaitkan dengan golf," katanya. Dan dengan pasien yang membutuhkan rehabilitasi jantung atau stroke, golf telah dicatat dapat memberikan latihan yang tepat. "Seperti aktivitas fisik lainnya, pegolf dengan gejala jantung baru atau tidak stabil harus berkonsultasi dengan dokter."

3. Keseimbangan dan stabilitas inti

Ya, golf bisa menjadi latihan perut, memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa apa pun bisa menjadi latihan perut jika Anda berusaha cukup keras. "Berfokus pada ayunan seimbang dengan konsentrasi pada inti Anda membantu memastikan akurasi," kata Myrick.

"Telah disarankan bahwa pegolf yang lebih tua dapat memperoleh peningkatan keseimbangan, fungsi otot dan kekuatan," kata Creighton.

4. Fleksibilitas

"Peregangan adalah bagian penting dari permainan, dan fleksibilitas sangat penting untuk ayunan dan mengurangi cedera," kata Creighton.

5. Mengurangi stres

"Olahraga ringan, termasuk golf, terbukti mengurangi stres dan kecemasan," kata Myrick. "Menikmati alam memberikan pengurangan stres dan pemulihan dari kelelahan mental."

"Dengan perubahan suasana hati positif dan negatif yang dicatat [dalam ulasan], ada bukti yang bertentangan sehubungan dengan efek golf pada suasana hati dan kecemasan," kata Creighton. "Namun, ada beberapa penelitian yang menyoroti 'rasa kontrol yang dingin' dan 'pelepasan agresi' dengan golf, yang bisa menjadi kualitas yang memerangi stres."

6. Keterhubungan

"Ada sejumlah penelitian yang menyoroti manfaat golf berkaitan dengan identitas diri dan kelompok serta keterhubungan sosial," kata Creighton. Dia mengatakan bahwa golf adalah peluang besar untuk keterhubungan antargenerasi karena dapat dimainkan oleh orang-orang dari segala usia dan tingkat kemampuan. "Biasanya dibutuhkan empat sampai lima jam untuk bermain 18 hole," katanya. "Aktivitas lain apa yang dapat Anda lakukan yang memungkinkan waktu berkelanjutan dengan orang lain sebanyak itu?"

Seperti halnya olahraga apa pun, cedera dapat terjadi, terutama dengan gerakan berulang. Menurut tinjauan 2016, golf memiliki tingkat cedera yang sangat rendah dibandingkan dengan olahraga lainnya. Namun, pegolf amatir memiliki sekitar 15-40 persen kemungkinan cedera selama hidup mereka.

"Penyebab cedera yang paling sering pada pegolf amatir dan profesional adalah volume latihan berulang, dan pada pegolf amatir hal ini terkadang dapat digabungkan dengan biomekanik ayunan yang buruk," kata Creighton. Mengayunkan tongkat adalah gerakan berulang yang memutar tubuh Anda beberapa kali selama beberapa jam, penting untuk melakukan pemanasan, pendinginan, dan peregangan dengan benar.

Creighton merekomendasikan melakukan pemanasan dinamis sebelum menginjakkan kaki di driving range atau jalur untuk membantu mencegah cedera. Dia juga merekomendasikan meluangkan waktu untuk menyempurnakan ayunan Anda dengan seorang profesional untuk membantu menghindari cedera yang berhubungan dengan bentuk dan teknik yang buruk. "Saat berlatih golf, ubah apa yang Anda kerjakan (mengemudi, menyetrika, memotong, menempatkan) untuk membantu menghindari cedera berlebihan yang mungkin berasal dari pengulangan terus-menerus dari jenis pukulan yang sama," katanya.

Mendapatkan kualitas tidur dan makan sebelum Anda bermain juga penting untuk pencegahan cedera, kata Creighton. "Minumlah camilan kecil seperti pisang, kacang-kacangan, atau protein bar selama bermain golf."

Selain itu, karena golf dilakukan di luar ruangan, ini bisa menjadi cara yang bagus untuk memudahkan Anda kembali menjalani kehidupan sosial jika Anda mengalami kecemasan selama pandemi.

