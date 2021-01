Bukan Cuma Olahraga, Ayu Dewi Punya Enam Alasan Bermain Golf

TEMPO.CO, Jakarta - Selama pandemi COVID-19, banyak selebriti mulai bermain golf. Beberapa dari mereka sering bermain bersama dan rajin mengunggah aktivitas di media sosial, seperti Ayu Dewi.

Ibu tiga anak ini sering bermain golf bersama Nia Ramadhani dan Luna Maya. Kadang-kadang bersama suaminya, Regi Datau, serta Gading Marten dan Ussy Sulistiawaty.

Ditelisik dari Instagram-nya, ia mulai mengunggah seputar golf sejak Agustus 2020. Terbaru, dia membagikan foto-fotonya di lapangan golf bersama Luna Maya dan Marianne Rumantir pada Kamis, 28 Januari 2021.

Dia membagikan beberapa alasan bermain golf. Alasan utamanya adalah demi kesehatan. Menurutnya, setiap kali ia bermain golf, dia jalan kaki bisa mencapai 13.000 langkah. Sebab, ia jarang naik buggy atau car alias mobil golf.

Alasan selanjutnya adalah membangun relasi atau networking untuk calon klien potensial. Berkaca dari manfaat kedua itu, di mata Ayu Dewi, bermain golf juga sarana untuk mengakrabkan diri dengan klien yang sudah bekerja sama atau building relationship.

Ia juga merasakan belajar mengontrol diri salah satu manfaat dari bermain golf.

"Belajar self control, karena kalau mukulnya pake merong-merong alias marah-marah dijamin jelong/jelek mukulnya," tulisnya di keterangan Instagram.

Sama seperti pemula lainnya saat menjalani olahraga baru yang ingin terus meningkatkan kemahirannya, ia juga ingin menyempurnakan pukulan dan nilainya dalam golf. Alasan terakhir yang ia ungkap adalah demi konten.

"Buat konten untuk kita-kita para konten kreator. Selebriti / public figure itu buatkyu title tambahan, aslinya kita-kita itu konten kreator yang mikirin dari ide sampe konsep marketing untuk diri masing-masing. Hamdallah, masih dikasi rezeki sama Allah berupa tim yang berkembang, client yang repeat order, kantor maju," ungkap perempuan 36 tahun itu.

Jadi, banyak hal yang dia dapat dari golf. "Jadi, kita ga cuma repot nonggeng-nonggeng doank buat mukul, we make this sport valuable in all kind of terms," ujar Ayu Dewi.