Meghan Markle Melahirkan Anak Kedua, Namanya Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle dan Pangeran Harry menyambut kelahiran anak kedua pada Jumat, 4 Juni 2021. Bayi yang berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

"Dengan sangat gembira Pangeran Harry dan Meghan, Duke dan Duchess of Sussex, menyambut putri mereka, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, ke dunia," bunyi pernyataan dari pasangan yang dirilis pada hari Minggu, 6 Juni 2021 waktu setempat, melalui situs amal mereka, Archewell, seperti dikutip People.

"Lili lahir pada hari Jumat, 4 Juni pukul 11:40 dalam perawatan terpercaya dari para dokter dan staf di Rumah Sakit Santa Barbara Cottage di Santa Barbara, CA. Dia memiliki berat 7 lbs 11 (sekitar 3,4 kilogram). Baik ibu dan anak dalam keadaan sehat dan baik, dan menetap di rumah," lanjut pernyataan itu.

Dalam keterangan itu disebutkan bahwa nama Lili diambil dari nama panggilan kesayangan keluarga dari nenek buyutnya, Ratu Elizabeth II, Lilibet. "Nama tengahnya, Diana, dipilih untuk menghormati mendiang nenek tercintanya, The Princess of Wales."

Lili adalah anak kedua dari pasangan tersebut, yang juga memiliki seorang putra berusia dua tahun bernama Archie Harrison Mountbatten-Windsor. "Duke dan Duchess berterima kasih atas harapan dan doa hangat Anda saat mereka menikmati waktu istimewa ini sebagai sebuah keluarga."

Meghan dan Pangeran Harry juga melalui situs web Archewell mereka untuk berbagi pesan pribadi. "Pada tanggal 4 Juni, kami diberkati dengan kedatangan putri kami, Lili. Dia lebih dari yang pernah kami bayangkan, dan kami tetap bersyukur atas cinta dan doa yang kami rasakan dari seluruh dunia. Terima kasih atas kebaikan dan dukungan Anda yang berkelanjutan selama waktu yang sangat istimewa ini untuk keluarga kami."

Ratu Elizabeth dan bangsawan senior lainnya, termasuk Pangeran Charles, Camilla, Duchess of Cornwall, Pangeran Wiliam dan Kate Middleton dikatakan "senang" setelah mendengar berita kelahiran bayi perempuan Meghan dan Harry.

"Ratu, Pangeran Wales dan Duchess of Cornwall, dan Duke dan Duchess of Cambridge telah diberitahu dan sangat senang dengan berita kelahiran seorang putri untuk Duke dan Duchess of Sussex," kata juru bicara Istana Buckingham, dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

Pasangan itu mengumumkan kehamilan Meghan pada Hari Valentine dalam foto hitam-putih menakjubkan yang diambil dari jarak jauh melalui iPad oleh teman dan fotografer lama mereka, Misan Harriman. Mereka mengonfirmasi jenis kelamin sang bayi dalam wawancara dengan Oprah Winfrey pada Maret.

"Untuk memiliki anak laki-laki lalu perempuan - apa lagi yang bisa Anda minta?" kata Harry.

Mereka juga berbagi bahwa mereka tidak akan memiliki anak lagi setelah kelahiran bayi perempuan mereka. "Dua itu."

Pangeran Harry menambahkan perasaannya setelah mengetahui bayinya perempuan, "Bersyukur, memiliki anak, satu atau dua akan luar biasa, tetapi memiliki anak laki-laki dan kemudian perempuan ... sekarang kami memiliki keluarga kami. dan kami punya empat orang."

Kabar bahagia itu datang setelah Meghan mengungkapkan dirinya mengalami keguguran pada Juli lalu. "Kehilangan seorang anak berarti membawa kesedihan yang hampir tak tertahankan, dialami oleh banyak orang tetapi dibicarakan oleh sedikit orang," tulisnya dalam esai New York Times yang sangat jujur dan memilukan pada 25 November.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Meghan Markle diperkirakan akan melahirkan pada Kamis, 10 Juni 2021, tepat pada ulang tahun ke-100 Pangeran Philip, menurut orang dalam kerajaan yang dikutip The Sun.

