Rahasia Awet Muda Julianne Moore yang Berusia 60 Tahun Jauhi Sinar Matahari

TEMPO.CO, Jakarta - Julianne Moore menunjukkan sisi gelapnya sebagai karakter utama dalam Lisey's Story, miniseri Stephen King yang baru. Dia juga muncul dari tahun 2020 dengan beberapa kebiasaan baru.

Aktris berusia 60 tahun itu terus terlihat positif awet muda. Untuk mempertahankan kulitnya yang putih seperti porselen tentu bukan hal yang mudah. Faktanya, brand ambassador L'Oréal Paris ini sangat memperhatikan perlindungan matahari, dia bahkan tidak duduk di luar di restoran.

Berikut adalah beberapa tips Julianne Moore untuk menjaga kulitnya tetap dalam kondisi prima.

1. Tak pernah melewatkan tabir surya

Seperti bintang Hollywood yang baik, Julianne adalah pengguna setia SPF. “Tabir surya adalah hal nomor satu saya. Saya sudah memakainya setiap hari sejak saya berusia 23 tahun," kata Julianne kepada Redbook, seperti dilansir dari laman Women's Health.

Dan sementara itu, dari segi produk, Julianne tidak berhenti di situ dalam hal kebiasaan. Dia juga hanya menempel di sisi jalan yang teduh. “Anda terbiasa, dan kemudian Anda tidak tahan berada di bawah sinar matahari, dia memberi tahu The Cut tentang yang pertama, “Saya bahkan tidak dapat mengambil cahaya karena mata saya."

Selain itu, meja luar ruangan di restoran juga tidak boleh. "Tidak mungkin. Aku benci itu," katanya kepada The Cut, "Kamu memanggang di bawah sinar matahari. Plus di New York, mobil-mobil lewat dan semua kotoran beterbangan ke makanan Anda. Saya ingin meja di dalam. Tapi tahukah Anda, Anda selalu dapat menemukannya!”

2. Dia menghindari makanan tinggi sodium sebelum acara besar.

Julianne menghindari makanan tinggi sodium sebelum muncul untuk menghindari apa yang dia sebut sebagai "wajah sushi." “Suami saya suka makan sushi di LA karena sangat enak di luar sana,” katanya kepada The Cut, “Tetapi jika saya di sana untuk acara penghargaan atau sesuatu, saya seperti, 'Tidak, saya tidak melakukannya. malam sebelum Golden Globes.' [Tertawa.] Wajah saya akan bengkak.”

3. Dia tidak pernah melewatkan rutinitas kulit malamnya.

“Sangat membosankan untuk mengatakan, “Saya selalu mencuci muka,” tetapi saya melakukannya. Tetapi beberapa orang tidak. Saya memakai krim mata, pelembab, dan memakai retainer saya dan pergi tidur, ”katanya

Selain itu dia juga menyukai eksfoliasi dan menggunakan waslap yang sangat buff untuk membersihkan wajah di malam hari. Dia juga mencampur minyak dan krim untuk kelembapan dan hidrasi maksimum. Dia penggemar minyak wajah yang bagus.

4. Tetap dengan produk yang cocok untuk kulitnya

Sang bintang tahu bahan mana yang cocok untuknya—yang merupakan alat ampuh dalam menguasai rutinitas perawatan kulit Anda. “Asam alfa hidroksi bekerja sangat baik dengan kulit saya—tetapi saya harus menjauhi retinoid; terlalu kuat untuk saya,” katanya kepada New Beauty.

5. Dia memanjakan diri dalam perawatan diri di sana-sini.

Julianne Moore adalah bagian dari klub selebriti besar yang menyebut Joanna Vargas sebagai ahli kecantikan mereka. “Saya melihat Joanna Vargas di kota. Dia fantastis dengan facial mikronya. Dia sangat lucu. Saya suka merasa nyaman dengan diri saya sendiri, beristirahat dan melakukan latihan yang membuat saya merasa baik secara fisik dan mental, dan melakukan perawatan yang non-invasif. Saya sangat menyukainya,” katanya kepada The Cutt.

