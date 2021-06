Julianne Moore Tinggalkan Sepatu High Heels Jika Pandemi Usai

TEMPO.CO, Jakarta - Julianne Moore siap untuk meninggalkan beberapa hal di masa lalu sebelum pandemi Covid-19. Selama penampilan di Live with Kelly and Ryan pada hari Rabu, 2 Juni 2021, aktris pemenang Oscar berusia 60 tahun mengungkapkan bahwa sementara dia senang untuk hidup kembali normal setelah wabah COVID-19, dia memutuskan untuk menukar alas kakinya.

"Saya telah membuang sepatu high heels," Moore mengaku menjadi tuan rumah Ryan Seacrest dan tuan rumah tamu Ali Wentworth. Pengakuan tersebut mendapat tepuk tangan meriah dari penonton dan tawa dari Seacrest. Wentworth setuju, memamerkan tumitnya sendiri dan berkata, "Aku seperti seekor keledai yang belajar berjalan sekarang dengan sepatu ini."

Moore pasti telah menemukan cara untuk membuat tinggal di rumah selama beberapa tahun terakhir lebih tertahankan, termasuk mengadopsi anak anjing! Pada bulan November, dia dan suaminya Bart Freundlich menyambut anggota keluarga berbulu lainnya yang diberi nama Hope oleh pasangan itu, seperti dilansir dari laman People.

Bintang Still Alice itu menjelaskan dalam sebuah posting Instagram bahwa dia telah mengadopsi seekor anjing dari Gimme Shelter Animal Rescue - penyelamatan berbasis asuh nirlaba di Long Island, New York. Dia juga menceritakan proses adopsi, yang dibantu Michelle, tim dari Gimme Shelter Animal Rescu, dalam waktu beberapa hari

Sebelumnya Moore dan Freundlich sempat memiliki anjing bernama Cherry yang meninggal sekitar dua tahun lalu. Pasangan ini akhirnya merasa siap untuk mengadopsi anjing lain. "Walaupun saya pikir kami akan mengadopsi anjing yang lebih tua, bukan anak anjing dan Michelle memberi tahu saya bahwa ada #labmix berusia 12 minggu bernama Cherry, jadi kami merasa harus mengadopdsinya. Kami membawanya pulang dan menamainya Harapan, karena itu adalah hari yang penuh harapan," lanjutnya.

"Kami sangat berterima kasih kepada semua orang yang membawanya ke kami - saya suka organisasi ini, jika Anda mencari anjing khusus, ketahuilah betapa mereka peduli dengan penyelamatan mereka. Kami beruntung memiliki Hope."

Julianne Moore mulai aktif syuting lagi di tengah pandemi. Dia mempersiapkan pemutaran perdana beberapa proyek tahun ini. Seri terbarunya untuk AppleTV+ berjudul Lisey's Story — sebuah thriller berdasarkan novel laris Stephen King dengan judul yang sama — akan diluncurkan pada hari Jumat. Dia juga akan terlihat akhir tahun ini dalam film adaptasi Dear Evan Hansen bersama Ben Platt, Kaitlyn Dever, dan lawan mainnya di Woman in the Window Amy Adams.

