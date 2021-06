7 Jenis Vegetarian Menurut Ahli Nutrisi dan Cara Memilih yang Tepat

TEMPO.CO, Jakarta - Mungkin Anda berpikir menjadi vegetarian akan lebih baik untuk kesehatan Anda. Mungkin Anda tidak tahan memakan hewan. Atau mungkin Anda peduli dengan lingkungan dan ingin melakukan bagian Anda untuk menyelamatkannya. Apa pun alasannya, Anda sedang mempertimbangkan untuk mencoba vegetarisme, tetapi Anda harus melakukan riset terlebih dahulu.

“Vegetarianisme telah lama menjadi makanan pokok di banyak budaya,” jelas ahli diet Yasi Ansari, seperti dilansir dari laman Mind Body Green. “Ini secara budaya dimulai sebagai cara untuk menghormati dan merawat hewan dan sebagai praktik tanpa kekerasan terhadap hewan. Saat ini, semakin banyak orang yang mengeksplorasi lebih banyak makanan nabati untuk berbagai manfaat kesehatan dan dampak menguntungkan dari makan lebih banyak makanan nabati terhadap lingkungan."

Secara tradisional, vegetarisme dapat mencakup sejumlah varian, seperti menghilangkan produk hewani sama sekali — termasuk barang-barang yang berasal dari hewan, seperti susu dan madu — atau hanya tanpa daging hewan, ikan, dan makanan laut. Istilah ini berasal dari kombinasi dua kata sayur dan agrian, dan tergantung pada tujuan Anda, itu bisa mencakup sejumlah varian.

Jenis-jenis vegetarian

1. Vegetarian (Atau Dikenal sebagai Vegetarian Lacto-Ovo)

"Vegetarian tidak akan makan daging, unggas, ikan, atau makanan laut tetapi akan makan produk susu, madu, dan telur," kata ahli diet Marissa Meshulam Karena itu mencakup sejumlah makanan berprotein tinggi seperti telur dan lentil, ini adalah cara makan yang cukup berkelanjutan jika Anda ingin mengecualikan semua daging dari diet Anda.

2. Fleksitarian

"Seorang flexitarian lebih merupakan pola makan vegetarian yang fleksibel, di mana sebagian besar asupan Anda adalah vegetarian, tetapi Anda akan makan ayam, steak, atau produk hewani lainnya saat Anda menginginkannya," kata Ansari. "Pikirkan lebih sedikit daging dan lebih banyak makanan nabati." Ini adalah pola makan vegetarian yang paling tidak membatasi dan juga bisa disebut "kebanyakan nabati"—alias, sayuran merupakan bagian terbesar dari piring Anda sepanjang waktu tetapi tidak selalu.

3. Pescatarian

"Pescatarian adalah seorang vegetarian yang juga makan ikan, bersama dengan telur dan susu," kata Meshulam. Ini adalah pilihan yang bagus jika Anda ingin mendapatkan protein tambahan dalam diet Anda. Ini juga disebut-sebut sebagai diet yang bagus untuk mendapatkan banyak asam lemak omega-3 yang mendukung otak, yang ditemukan dalam makanan seperti biji chia atau kenari.

4. Lacto-Vegetarian

"Seorang lacto-vegetarian berpantang dari telur, daging, unggas, makanan laut, dan ikan tetapi makan susu," jelas Meshulam. Di India, misalnya, pola makan lakto-vegetarian identik dengan vegetarisme secara keseluruhan, karena agama Hindu menganggap telur dan produk telur sebagai hewan.

5. Ovo-Vegetarian

"Ovo-vegetarian memasukkan telur dan produk telur dalam makanan mereka, tetapi mereka tidak makan susu atau protein hewani lainnya seperti makanan laut, ikan, unggas, dan daging," kata Ansari. Banyak vegetarian yang tidak toleran laktosa dapat memilih untuk makan dengan cara ini.

6. Vegan

"Diet vegan berarti menghilangkan semua produk hewani, termasuk yang berasal dari hewan," kata Meshulam. "Ini berarti tidak ada telur, susu, atau bahkan madu."

Di luar diet, kebanyakan vegan juga menghilangkan produk hewani dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, mereka tidak akan memakai barang dari kulit atau bulu atau menggunakan produk yang mengandung bahan yang berasal dari hewan seperti gelatin.

7. Raw Vegan

"Ini sering merupakan bentuk diet vegetarian yang paling ketat," jelas Ansari. "Seorang yang memilih raw vegan tidak termasuk makanan yang berasal dari hewan. Tidak ada memasak yang terlibat, dan makanan mentah termasuk sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian bertunas, kacang-kacangan, rempah-rempah, dan biji-bijian, dengan keyakinan bahwa makanan mentah dan minimal dimasak/dipanaskan (kurang dari 45 derajat Celcius) memberikan lebih banyak nutrisi daripada makanan yang dimasak."

Diet vegan mentah telah dikaitkan dengan kadar kolesterol rendah, tetapi tidak ada konsensus tentang apakah satu jenis diet vegetarian mungkin lebih sehat daripada yang lain.

Jika Anda ingin beralih ke pola makan nabati yang lebih banyak, Anda tidak sendirian. Tetapi meskipun ini mungkin tampak seperti istilah baru yang trendi yang menghantam wajah Anda setiap kali Anda membuka Instagram, itu sebenarnya dapat memiliki beberapa manfaat luar biasa bagi kesehatan dan lingkungan Anda.

"Saya pikir, secara keseluruhan, kita menjadi lebih fokus pada kesehatan sebagai populasi," kata Meshulam. "Dengan itu, orang-orang memahami bahwa memasukkan lebih banyak makanan nabati dapat memiliki banyak manfaat. Pola makan nabati telah dikaitkan dengan risiko penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker yang lebih rendah." Dia menambahkan bahwa orang-orang menjadi semakin sadar akan bumi dan memilih untuk mengadopsi gaya hidup vegetarian karena dampak lingkungan dari peternakan.

Misalnya, satu studi yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences menunjukkan bahwa transisi ke lebih banyak pola makan nabati dapat mengurangi kematian global sebesar 6 hingga 10%, dan emisi gas rumah kaca terkait makanan sebesar 29 hingga 70%—bila dibandingkan dengan skenario referensi untuk tahun 2050. Selain itu, sebuah studi tahun 2013 yang ditujukan untuk para dokter meminta mereka untuk mempertimbangkan merekomendasikan pola makan nabati kepada semua pasien mereka, terutama mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit kardiovaskular, atau obesitas.

Lalu bagaimana mengetahui jenis diet vegetarian yang tepat untuk Anda. Ini mungkin terdengar agak jelas, tetapi dengarkan intuisi dan tubuh Anda. Mungkin alasan agama atau etika tertentu mendorong Anda untuk menjadi vegan sepenuhnya, atau Anda mungkin merasa lebih baik dengan sepotong steak dalam diet Anda sesekali. Mungkin Anda melakukan banyak latihan beban, sehingga Anda merasa membutuhkan protein dari unggas dan makanan laut—atau mungkin hanya mencampur telur saja sudah cukup.

"Saya mendorong klien saya untuk fokus pada makanan apa yang terasa benar bagi mereka pada saat ini dalam hidup mereka, dengan kesadaran bahwa itu bisa berubah," kata Meshulam. Misalnya, dia mengatakan beberapa orang benar-benar berkembang dari sebagian besar pola makan vegetarian, sementara yang lain merasa senang menggabungkan produk hewani tertentu. Selain itu, Ansari merekomendasikan untuk bekerja dengan ahli gizi atau memeriksa makro dalam makanan Anda sehingga Anda dapat memastikan bahwa Anda memenuhi kebutuhan nutrisi yang memadai dalam hal diet Anda.

Baca juga: 6 Langkah Panduan Diet Vegetarian untuk Menurunkan Berat Badan