6 Khasiat Bawang Putih Hitam untuk Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta - Selama ini bawang putih dikenal kaya nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Namun ada yang lebih bermanfaat lagi yaitu bawang putih hitam. Menurut ahli diet dan nutrisi, Gina Keatley, bawang putih hitam adalah bawang putih biasa yang dibiarkan menua di bawah kontrol suhu dan kelembaban yang ketat.

Setelah bawang putih didiamkan selama beberapa minggu, bawang putih berubah menjadi hitam dan lengket. "Ini karena sesuatu yang disebut reaksi Maillard, yang merupakan reaksi kimia antara asam amino bawang putih dan gula yang ada secara alami, " kata Keri Gans, ahli diet dan penulis dari The Small Change Diet, seperti dilansir dari laman Well and Good.

Bawang putih hitam juga berbeda dari bawang putih mentah dan segar dalam hal tampilan dan rasanya. “Teksturnya sangat berbeda dari bawang putih biasa,” kata Jessica Cording, ahli diet dan penulis The Little Book of Game-Changers. "

Sementara bawang putih hitam adalah bentuk bawang putih biasa, keduanya tidak persis sama. “Baik bawang putih biasa dan bawang putih hitam sangat baik untuk Anda dan harus menjadi bagian dari diet sehat,” kata Keatley. “Tetapi proses penuaan [dari bawang putih] mengubah komposisi nutrisi sedikit.” Itu juga dapat memengaruhi manfaat yang Anda peroleh dari bawang putih hitam. Di bawah ini, temukan enam manfaat bawang putih hitam terkuat yang perlu diingat.

6 manfaat bawang putih hitam

1. Kaya akan antioksidan

Keatley mengatakan perbedaan "paling menonjol" antara bawang putih hitam dan bawang putih biasa adalah bahwa bawang putih hitam mengandung lebih banyak fenol, alias antioksidan. “Kenaikannya hampir tiga kali lipat,” katanya. Penelitian telah menemukan bahwa bawang putih hitam mencapai kandungan antioksidan puncaknya setelah 21 hari fermentasi. Antioksidan membantu melindungi sel Anda dari radikal bebas, yang dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang serius seperti penyakit jantung dan kanker, kata Cording.

2. Dapat meningkatkan kesehatan jantung

Satu penelitian pada hewan yang diterbitkan dalam jurnal Nutrition Research menemukan bahwa tikus yang diberi makan bawang putih hitam memiliki lebih sedikit indikator penyakit jantung, termasuk menurunkan kadar kolesterol LDL (jahat) dalam darah mereka, dibandingkan mereka yang tidak diberi bawang putih hitam. Studi lain pada tikus menemukan bahwa bawang putih hitam (dan bawang putih mentah) membantu meningkatkan sirkulasi dan melindungi dari kerusakan jantung. Tentu saja penelitian ini terbatas dan tidak dilakukan pada manusia, sehingga diperlukan lebih banyak lagi.

Yang juga perlu diperhatikan mengenai manfaat bawang putih hitam dan kesehatan jantung adalah bahwa bawang putih hitam, khususnya, telah terbukti membantu mengurangi konsentrasi nitrogen urea darah (BUN), kata Keatley. Ketika BUN tinggi, itu memberi sinyal ke tubuh Anda untuk memproduksi hormon vasopresin, yang dapat meningkatkan tekanan darah Anda dan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. "Ini bisa sangat berbahaya bagi individu yang memiliki jantung lemah dan dapat menyebabkan gagal jantung," kata Keatley.

3. Dapat membantu resistensi insulin

Resistensi insulin mengacu pada saat sel-sel di otot, lemak, dan hati Anda tidak merespon dengan baik terhadap insulin, hormon yang dibuat oleh pankreas Anda yang membantu glukosa (yaitu gula) dalam darah Anda memasuki sel-sel Anda, di mana ia digunakan untuk energi, menurut ke Institut Nasional Diabetes dan Penyakit Pencernaan dan Ginjal (NIDDK). Ketika Anda memiliki resistensi insulin, yang merupakan faktor pradiabetes dan diabetes, sel-sel Anda tidak dapat dengan mudah mengambil glukosa dari darah Anda.

Meskipun beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa bawang putih hitam dapat membantu dengan resistensi insulin, penderita diabetes tidak boleh mengabaikan perawatan yang ditentukan demi bawang putih hitam, kata Gans. “Bawang putih hitam mungkin bisa menjadi terapi pelengkap tetapi tidak boleh menggantikan…rekomendasi dari dokter,” katanya.

4. Mungkin memiliki sifat pencegah kanker

Ada banyak faktor berbeda yang masuk ke dalam pengembangan dan pencegahan berbagai jenis kanker, dan diet hanyalah salah satu elemennya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang putih hitam memiliki beberapa sifat anti-kanker yang bisa menjadi bagian kecil dari gaya hidup sehat holistik.

Satu studi yang sangat terbatas dari 21 orang menganalisis dampak ekstrak bawang putih hitam pada sel-sel kanker paru-paru, payudara, perut, dan hati, dan menemukan bahwa larutan itu beracun bagi sel-sel kanker tersebut dalam beberapa hari. Bawang putih hitam juga mengungguli larutan ekstrak bawang putih biasa dalam penelitian itu. Tinjauan sistemik yang lebih besar dari 25 studi juga menemukan bahwa bawang putih hitam memiliki efek menguntungkan terhadap kanker pada manusia, hewan, dan studi laboratorium di serangkaian penelitian.

“Untuk menurunkan risiko kanker melibatkan banyak hal lain selain makan bawang putih, seperti mengurangi stres, tidur nyenyak, olahraga teratur serta makan buah dan sayuran dalam diet Anda setiap hari,” kata Gans.

5. Dapat meningkatkan kesehatan otak

Sebuah studi tikus yang diterbitkan dalam jurnal Drug and Chemical Toxicology menunjukkan bahwa bawang putih hitam dapat mengurangi stres oksidatif di otak. Stres oksidatif, jika Anda tidak terbiasa dengannya, "akan menyebabkan kerusakan sel," jelas Cording.

“Salah satu hal utama yang kita dengar tentang stres oksidatif adalah penuaan, dan ini memainkan peran di banyak area tubuh, termasuk kesehatan otak,” kata Cording. Pada dasarnya, semakin sedikit stres oksidatif yang Anda miliki di otak Anda, semakin baik sel-sel otak Anda akan berfungsi, katanya. Sekali lagi, bawang putih hitam saja tidak akan membalikkan stres oksidatif dan meningkatkan kesehatan otak, terutama mengingat temuan ini terbatas pada otak tikus, bukan otak manusia. Untuk alasan ini diperlukan lebih banyak penelitian dan faktor gaya hidup lainnya akan berperan dalam gagasan peningkatan kesehatan otak.

6. Membantu fungsi hati

Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa bawang putih hitam dapat membantu melindungi hati, dan bahkan mencegahnya dari kerusakan. Tapi, analisis yang lebih kuat pada manusia diperlukan. Yang mengatakan, masih perlu dicatat bahwa “hati adalah bagian dari sistem detoksifikasi bawaan tubuh kita — ia bekerja untuk menyaring berbagai hal, dan merupakan organ yang sangat penting yang terlibat dengan proses tubuh yang tak terhitung jumlahnya,” kata Cording. “Ketika kesehatan hati Anda terganggu, itu memengaruhi segalanya.”

Secara keseluruhan, para ahli menekankan bahwa penelitian tentang bawang putih hitam sedang berlangsung. Jika Anda ingin mencobanya, lakukanlah. Tetapi Cording mengatakan itu tidak boleh diganti dengan saran atau perawatan medis apa pun yang diberikan dokter Anda kepada Anda.

