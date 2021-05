Khloe Kardashian Berjuang Ingin Hamil, Kelelahan dengan Proses Ibu Pengganti

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian telah belajar banyak tentang ibu pengganti dan kini mulai merasa kelelahan. Pada episode Keeping Up with the Kardashians hari Kamis, 13 Mei 2021, Khloe membahas kemungkinan menggunakan ibu pengganti untuk anak kedua dengan pacarnya Tristan Thompson.

Melansir laman People, Khloe yang memiliki putri berusia 3 tahun, True, sebelumnya mengungkapkan bahwa dia akan mengalami kehamilan berisiko tinggi jika dia hamil lagi. Saat men-tweet episode tersebut secara langsung, Khloe mencatat bahwa pengalaman setiap orang berbeda, terutama karena saudari Kim Kardashian memiliki dua pengalaman positif dengan ibu pengganti.

"Menyaksikan saudara perempuan saya menjalani perjalanan sebagai ibu pengganti rasanya begitu mulus dan mudah. Mungkin bagi sebagian orang," tweet Khloe. "Perjalanan saya jauh lebih intens dan melelahkan, tetapi tetap merupakan berkah yang sangat besar."

Wanita 36 tahun itu menambahkan ketika mengetahui saudara perempuannya sendiri menjalani perjalanan dengan ibu pengganti, dia berpikir tahu banyak tentang itu. "Saya menyadari bahwa saya sangat naif dengan proses tersebut sampai saya memulai perjalanan saya sendiri. Setiap perjalanan berbeda," ujarnya.

Masih dari episode itu Khloe juga berbicara dengan ibunya, Kris Jenner. "Itu hanya menakutkan seperti, mendengar banyak hal itu, aku seperti, 'Ya ampun.' Kim hanya membuat ini tampak begitu mulus dan mungkin baginya, memang begitu, saya pikir dia jauh lebih sedikit dari saya,

Kris Jenner mengatakan proses ibu pengganti untuk Khloe sedikit berlebihan. Dia mengakui berbeda dengan Kim Kardashian yang berjalan mulus bahkan tidak pernah mengatakan kesulitan dengannya. "Jadi saya sama terkejutnya dengan mereka mendengar beberapa tantangan," Kris memberi tahu kamera. "Saya pikir jika Khloé berhasil, dia jelas ingin mengandung bayinya sendiri karena menurut saya kehamilan itu sangat menakjubkan dan saya tahu betapa dia menikmatinya, dan terobsesi dengan True, tapi saya senang karena ada alternatif lain."

Kris kemudian memberikan dukungan untuk Khloe Kardashian agar berserah diri kepada Tuhan. "Aku tahu semuanya akan berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan aku hanya berpikir kita harus berdoa tentang itu, dan sungguh, kau tahu, berikan semuanya kepada Tuhan, karena itu benar-benar terserah dia," ujarnya.

