Khloe Kardashian Sempat Minder Punya Pipi Besar Seperti Kris Jenner

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian memiliki fitur fisik favorit yang diturunkan dari ibunya Kris Jenner. Dia mengaku bangga dengan fitur itu, meski saat kecil ia merasa minder.

"Ini sangat lucu. Semakin tua aku, semakin banyak orang mengatakan padaku bahwa aku lebih mirip ibuku. Aku tidak menyadari betapa dia dan aku memiliki pipi yang persis sama - aku memiliki pipi yang sangat besar!" ujar Kardashian seperti dilansir dari laman People. "Saat kita tersenyum, kita seperti memiliki bola besar ini."

Wanita berusia 36 tahun itu mencintai pipinya persis seperti sekarang tetapi mengakui butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk benar-benar menerima bagian tubuhnya itu. "Sepanjang hidup saya, semua orang mengolok saya karena memiliki pipi tembem ini," kata salah seorang pendiri Good American itu. "Semakin tua kamu, kamu semakin kurus."

Kardashian menambahkan bahwa banyak orang yang bertanya keaslian bentuk pipinya itu. "Semua orang seperti, 'Apakah pipimu asli? Orang-orang membayar untuk pipi itu.' Saya selalu diberitahu hal itu sebagai seorang anak. Saya seperti, 'Mengapa orang membayar untuk pipi besar ini?' Tapi sekarang saya mencintai bentuk pipi yang besar ini," ujar bintang Keeping Up with the Kardashians itu menambahkan.

Khloe Kardashian selalu mengagumi penampilan ibunya, jadi jika ia dibandingkan dengan Kris Jenner adalah salah satu pujian terbesar yang bisa dia terima. "Ibuku memiliki wajah yang begitu cantik dan aku seperti, 'Ya ampun.' Saya suka saat ibu dan saya tersenyum," kata ibu satu anak itu. "Saya melihat begitu banyak foto bahkan di Instagram saya sehingga kami terlihat sama."

Bahkan saking bangganya dia memiliki sebutan untuk pipinya yang besar itu. "Saya tidak tahu harus memanggil mereka apa lagi, tapi [itu] seperti bola di pipi kita ketika kita tersenyum. Saya pikir itu sangat lucu. Saya menyukainya," ujar Khloe Kardashian.

