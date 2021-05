Cinta Laura Lebaran Bersama Teman, Saling Menghormati Kepercayaan

TEMPO.CO, Jakarta - Cinta Laura Kiehl merayakan Lebaran bersama teman-teman terdekat dari rumahnya. Dia mengundang beberapa teman, seperti pasangan selebriti Andrea dan Ganindra Bimo, atlet jetski Aero Aswar serta makeup artist Bubah Alfian untuk makan bersama di rumahnya. Cinta juga mengunggah beberapa momen kebersamaan di Instagram Story-nya.

"Karena tinggal sendiri dan jauh dari keluarga kemarin aku mengambil inisiatif untuk merayakan Idul Fitri bersama teman-teman terdekat di rumah. Kebetulan ada juga beberapa teman-teman yang merayakan Ascension Day di hari yang sama," tulisnya dalam keterangan foto yang diunggah, Jumat 14 Mei 2021.

Menurut dia, momen Lebaran yang bertepatan dengan Kenaikan Isa Almasih untuk saling menghormati kepercayaan satu sama lain. "Ini adalah suatu hal yang sangat indah karena memang seharusnya kita menghormati kerpercayaan satu sama lain. Kita sangat beruntung bisa tinggal di negara dimana perbedaan dan keberagamaan menjadi identitas bangsa yang dirayakan dan banggakan," ujarnya.

Cinta melanjutkan baha perbedaan agama dan lainnya tidak harus menjadi masalah. "I believe God is a God of Love Oleh karena itu, tidak seharusnya agama atau perbedaan lainnya dimasalahkan. Pada akhirnya, Tuhan ingin kita menjadi orang yang bermoral, to coexist in harmony and do good. Jangan menghakimi atau merasa lebih baik hanya karena kepercayaan atau suatu hal yang kamu miliki. Kita semua sama di mata Tuhan," tambahnya. "Sekali lagi Selamat Idul Fitri dan Kenaikan Isa Al Masih bagi yang merayakan. May we become better people, who treat each other with love and respect."

Di unggahan sebelumnya, Cinta menunjukkan bahwa ia melaksanakan Salat Ied di rumah. Dia terlihat menggunakan mukena berwarna beige dan makeup natural. "Salat Ied," tulisnya dengan tambahan tagar dirumahaja.

Sementara jika biasanya hidangan Lebaran identik dengan ketupat dan opor ayam, Cinta Laura memilih makanan sehat. Seperti salad, kacangan, buah-buahan, ayam panggang dan lainnya.

Baca juga: Inspirasi Padu Padan Parton High Knee Boots Cinta Laura hingga Valerie Thomas