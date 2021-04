Inspirasi Padu Padan Parton High Knee Boots Cinta Laura hingga Valerie Thomas

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi kebanyakan wanita sepatu tak hanya sebagai alas kaki, tetapi juga sebagai item untuk menarik perhatian dalam penampilannya. Terutama di musim penghujan seperti sekarang ini, sepertinya sepatu boots masih menjadi andalan para wanita untuk menemani penampilannya sehari-hari. Salah satunya adalah sepatu Parton knee high boots dari Stuart Weitzman yang berhasil mencuri perhatian publik, khususnya netizen, dengan siluetnya yang unik namun tetap klasik dan versatile untuk dipadukan dengan busana apapun.

Dalam keterangan resmi Stuart Weitzman dijelaskan Parton knee-high boots dirancang secara khusus oleh artisan di Spanyol untuk menghasilkan kenyamanan maksimal. Sepatu dengan desain ramping ini menghasilkan kesan modern, dengan siluet berstruktur yang membuat tampilan kaki menjadi lebih ramping dan jenjang. Penggunaan sculptural mid heel dengan desain yang sleek yang menjadi tren saat ini, membuat sepatu nyaman dipakai sekaligus dapat dengan mudah menjadikan Anda pusat perhatian. Desain sepatu yang berstruktur ini dapat dipadukan dengan busana bersiluet ringan, seperti atasan rajut berpotongan rileks, celana pendek model paperbag-waist­, atau dipadukan dengan bohemian-inspired flowy dress.

Sebagai inspirasi berikut ini padu padan knee high boots dengan gaya khas para selebriti hingga influencer

1. Valerie Thomas

Untuk Anda yang masih bingung cara padu padan yang tepat dengan sepatu boots, bisa mencontoh tampilan dari puteri Jeremy Thomas ini. Perpaduan mini dress dengan sepatu boots Parton dari Stuart Weitzman menjadikan tampilan Valerie berbeda dari yang lain. Cukup gunakan lipstik berwarna merah tanpa perlu menggunakan banyak aksesoris, sepatu dengan sekejap menjadikan tampilan Valerie menjadi edgy dan powerful dengan boots ini.

2. Cinta Laura

Siapa bilang sepatu boots hanya bisa dipadukan dengan baju formal? Gaya Cinta Laura kali ini memperlihatkan bahwa bahkan busana simpel sekalipun dapat terlihat berbeda jika dipadukan dengan statement boots seperti boots Parton dari Stuart Weitzman ini. Gaya off the gym ala Cinta Laura yang memadukan sport bra dan legging serba hitam memberikan kesan sporty namun tetap terlihat sophisticated dan stylish dengan boots Parton berwarna merah. Cinta membuktikan bahwa boots ini sangatlah nyaman untuk dikenakan dalam kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Tinggal tambahkan oversized denim jacket, gaya Cinta Laura kali ini dapat langsung dikenakan untuk acara girls night out!

3. Ayla Dimitri

Ayla Dimitri sudah terkenal dengan gayanya yang stylish dan out of the box. Tak heran, mantan fashion editor ini sudah langganan menjadi panutan fashion bagi warganet Indonesia. Kali ini, Ayla memadukan sepatu boots Parton berwarna merah dengan setelan oversized blazer dan rok mini, cocok digunakan sebagai business to party look!

4. Michelle Hendra

Tak hanya bisa digunakan untuk acara formal, sepatu boots Parton dari Stuart Weitzman juga bisa digunakan untuk acara santai. Salah satu contohnya adalah seperti gaya Michelle yang memadukan Parton berwarna merah dengan atasan santai berwarna putih dan celana pendek. Gaya kasual ini sangat cocok digunakan untuk menyantap brunch saat weekend dengan sahabat.

Baca juga: Gaya Edgy Serena Williams Mengenakan Boots Patron Stuart Weitzman