Drew Barrymore Pindah Rumah Demi Anak-anak Dekat dengan Ayahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Drew Barrymore terbuka tentang menjadi seorang ibu dan apa arti rumah baginya. Dalam sebuah wawancara dengan Oprah Winfrey untuk serial virtual Winfrey's Your Life in Focus, wanita 46 tahun itu berbicara tentang keluarganya dan bagaimana dia pindah ke New York sehingga anak-anaknya Olive dan Frankie, bisa lebih dekat dengan ayah mereka dan mantan suaminya Will Kopelman.

"Saya pikir ketika saya punya anak, saya ingin rumah yang benar-benar stabil ini. Dua orang tua adalah tujuannya, ujarnya. "Saya akhirnya menemukan diri saya dalam perceraian. Ayah mereka pindah ke New York, saya tidak ingin anak-anak saya jauh dari ayah mereka dan saya mencintai keluarganya. Kami sangat dekat, dan meskipun kami memiliki perceraian, kita berkata, "Jangan salah langkah. Mari kita teruskan seperti kita adalah keluarga karena kita adalah keluarga."

Barrymore menjadi orang tua mengasuh kedua putrinya dengan Kopelman, yang baru-baru ini bertunangan dengan Alexandra Michler, direktur pengembangan mode Vogue. Barrymore dan Kopelman mengumumkan perpisahan mereka pada April 2016 setelah empat tahun menikah. "Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya berpikir, saya tahu apa itu keluarga dan saya tidak menyerah untuk itu," kata bintang Charlie's Angels itu.

Ketika pemenang Golden Globe memutuskan untuk meninggalkan rumahnya di Los Angeles selama 20 tahun, dia mengakui bahwa dia merasa seperti menyerah pada "mimpinya" tentang apa itu rumah. "Itu adalah rumah yang saya bangun untuk diri saya sendiri. Saya telah memilikinya selama 20 tahun. Itu adalah rumah yang saya sumpah akan menjadi anak-anak saya," katanya. "Itu sama sulitnya dengan perceraian itu sendiri ... Aku melipatgandakan mimpi itu."

Namun, dia melihat definisinya tentang perubahan rumah setelah dia dan Kopelman mulai menjadi orang tua bersama kedua anak mereka di New York. "Sekarang saya sudah memahami apa definisi rumah. Di mana pun kita berada, di mana pun saya berada bersama anak-anak saya," kata Barrymore.

Aktor 50 FirstDates baru-baru ini membagikan foto dirinya dan putrinya dalam sebuah posting yang bermakna di Instagram untuk memperingati Hari Ibu, menulis dalam keterangan bahwa menjadi seorang ibu adalah hal terpenting yang pernah saya lakukan atau yang akan pernah saya lakukan dengan hidup ini," ujar DrewBarrymore. "Olive-ku dan Frankie-ku. Aku mencintaimu lebih besar dari alam semesta."

