Buku Anak Meghan Markle Terinspirasi Puisi Hari Ayah untuk Pangeran Harry

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle mengumumkan bahwa buku anak-anak pertamanya, The Bench - yang mengeksplorasi ikatan antara ayah dan anak seperti yang dilihat dari sudut pandang seorang ibu - akan diterbitkan pada 8 Juni.

Dalam siaran persnya, Selasa 4 Mei 202, Meghan menjelaskan bahwa buku itu terinspirasi dari puisi Hari Ayah yang ia tulis untuk suaminya, Pangeran Harry. Pasangan itu memiliki seorang putra Archie, yang akan berusia 2 tahun pada hari Kamis 6 Mei 2021, dan msedang menanti kelahiran bayi perempuan musim panas ini.

"The Bench dimulai sebagai puisi yang saya tulis untuk suami saya pada Hari Ayah, sebulan setelah Archie lahir," kata Meghan dalam siaran pers dari penerbit Random House Children's Books, seperti dilansir dari laman People. "Puisi itu menjadi cerita ini."

Buku ini diilustrasikan oleh seniman pemenang Caldecott, Christian Robinson. Sampul buku menampilkan gambar bangku di bawah pohon, dengan ayam di dekatnya. Dalam siaran persnya, Meghan digambarkan sebagai "seorang ibu, istri, feminis, dan aktivis" yang "saat ini tinggal di negara bagian asalnya di California bersama keluarganya, dua anjing, dan kawanan ayam penyelamat yang terus bertambah." Dalam wawancara Meghan dan Harry pada bulan Maret dengan Oprah Winfrey, mereka mengungkapkan bahwa mereka memiliki kandang ayam bernama "Chick Inn," tempat nongkrong favorit Archie.

"Christian melapisi ilustrasi cat air yang indah dan halus yang menangkap kehangatan, kegembiraan, dan kenyamanan hubungan antara ayah dan anak dari semua lapisan masyarakat; representasi ini sangat penting bagi saya, dan Christian serta saya bekerja sama untuk menggambarkan ikatan khusus ini melalui lensa inklusif," kata Meghan. "Harapan saya adalah The Bench beresonasi dengan setiap keluarga, apa pun riasannya, seperti halnya dengan keluarga saya.”

Ilustrasi interior dari buku tersebut menggambarkan seorang ayah berseragam militer dengan hangat menyapa putranya. Harry, seorang veteran militer, menjabat sebagai kapten di Angkatan Darat Inggris. Ilustrasi lain menampilkan seorang ayah yang duduk bersama putranya di bawah pohon dengan tulisan "Dari sini kamu akan beristirahat. Lihat pertumbuhan anak laki-laki kami."

Meghan bukanlah bangsawan pertama yang menerbitkan buku anak-anak. Pada 1980, Pangeran Charles menerbitkan The Old Man of Lochnagar, yang menceritakan kisah seorang lelaki tua yang tinggal di sebuah gua di tebing yang mengelilingi perkebunan kerajaan di Balmoral di Skotlandia, tempat Ratu menghabiskan liburan musim panasnya. Penjualan dari buku tersebut disumbangkan ke badan amal kerajaan, The Prince’s Trust. Sarah Ferguson juga menulis serial anak-anak populer tentang Budgie the Little Helicopter. Kemudian berubah menjadi acara TV animasi.

Meghan Markle adalah pencinta buku sejak lama dan bahkan berbicara tentang tradisi manis mewariskan kecintaan membaca kepada anak-anak Anda.

Baca juga: Meghan Markle Bahas Perjuangan Sehari-hari dengan Aktivis Remaja Perempuan