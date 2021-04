Makeup Natural dan Warna Earth Tone Jadi Favorit Selama Ramadan dan Idul Fitri

"Untuk tren Ramadan, produk skincare yang paling banyak dicari adalah produk-produk untuk menghidrasi kulit. Karena ketika puasa kita kan tidak makan dan minum selama beberapa jam, dan kondisi kulit cenderung kering. Terlebih, bagi yang bekerja di rumah maupun kantor, kulit akan sering terpapar AC dan sinar matahari yang membuat kulit kurang terhidrasi," ujarnya.

The Body Shop menghadirkan Drops of Youth Bouncy Jelly Mist dan Vitamin E Gel to Mist Face Mist yang memiliki formula natural antioxidants, kulit dapat tetap segar selama masa puasa.

Ada pula produk Hair & Body Mist serta 0%-alcohol Dome Fragrance dari rangkaian Superfood The Body Shop yang bisa menjadi wewangian yang pas untuk merayakan kemeriahan bulan suci Ramadan tahun ini.



