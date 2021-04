Kate Hudson Dikira Suntik Filler Bibir dan Pipi ala Kylie Jenner

Aktris yang pernah meraih penghargaan dalam Golden Globe 2001, Kate Hudson tampil dengan potongan rambut barunya saat berlangsungnya Golden Globe Awards ke-75 di Beverly Hills, California, AS, 7 Januari 2018. Kate Hudson tampil dengan gaya rambut botaknya. AP Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Hudson bikin penggemarnya terkecoh ketika dia mengunggah video dengan bibir yang tampak penuh seperti Kylie Jenner. Banyak yang mengira dia melakukan suntik filler bibir dan pipi, tapi ternyata itu hanya filter.

Filter yang disebut dengan Pillow Face itu sudah dicoba oleh beberapa selebriti, termasuk bintang Game of Thrones Sophie Turner, bintang Pretty Little Liars Ashley Benson dan penyanyi Brooklyn Decker.

“Biarkan aku hidup guys! Biarkan aku hidup!" tulis Kate dengan bercanda, pada keterangan videonya. Dia juga menambahkan hashtag menjebak #nofilter.

Sambil duduk di restoran, Kate berbicara dengan wajah barunya. "Hei, jadi ... Aku hanya mencoba mencari tahu apa yang kamu lakukan," kata aktris itu.

Di luar Instagram, Kate melakukan pendekatan perawatan kecantikan yang cukup alami dengan berfokus pada makanan yang dia konsumsi. Dalam sehari, perempuan 41 tahun itu memilih makanan sehat.

Kepada Harper's Bazaar, bintang How To Lose A Guy In 10 Days itu memulai harinya dengan jus seledri dan kemudian makan sarapan khas berupa telur rebus lembut dengan roti dan alpukat yang ditaburi minyak zaitun, atau oatmeal dengan topping lezat seperti mentega almond dan pisang.

Dia menikmati salad atau smoothie berbasis protein untuk makan siang, dan untuk makan malam dia biasanya memasak sendiri, ada beberapa pilihan makanan favorit, di antaranya ayam bumbu pala dan pasta jagung manis. Dia selalu makan malam antara pukul 17.30 hingga pukul 18.00.

Dia juga berusaha tidak makan tengah malam. Kalaupun sangat ingin, dia hanya memilih es krim dari oat milk dan menghindari produk susu sapi. Kate juga mengatakan dia berusaha untuk selalu berolahraga setiap hari, setidaknya 30 menit.

Diet sehat dan olahraga setiap hari membuahkan hasil. Kate Hudson memiliki perut yang kencang, yang dipamerkan ibu tiga anak ini saat mengenakan bikini cetak tie-dye ini untuk pengikut Instagram-nya pada 6 April lalu. Kulitnya juga terlihat kecang dan terawat di usianya saat ini.