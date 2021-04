Aliya Rajasa Operasi Pengangkatan Kantong Empedu, Pola Makan Harus Berubah

TEMPO.CO, Jakarta - Siti Ruby Aliya Rajasa menjalani operasi pengangkatan kantong empedu pada Selasa, 6 April 2021. Menurut dia, pengangkatan kantong empedu ini dilakukan karena sudah bengkak oleh batu.

Istri Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas itu mengabarkan kondisinya dalam sebuah unggahan di Instagram. Dia membagikan beberapa foto tengah terbaring di tempat tidur rumah sakit, ditemani keluarganya, termasuk Ibas dan ayahnya, Hatta Rajasa.

“I love you so much... thank you for keeping me strong throughout this process…” tulis Aliya di keterangan, Rabu, 7 April 2021, dengan menandai beberapa orang yang berjasa saat dia melewati proses ini.

Aliya mengatakan bahwa batu empedu itu bisa disebabkan oleh faktor keturunan, mungkin juga makanan. Namun, statistik yang dia ketahui menyatakan bahwa kasus ini sering ditemukan pada profil 4F, yaitu female, fourty, fat, fertile.

“Walau saya tidak sepenuhnya sesuai dengan ciri tadi namun qadarullah ini semua terjadi hingga harus diangkat empedunya... kedepannya harus life style intervention (karena sudah tidak memiliki kantong empedu / gallbladder) dengan mengubah pola makan dan yang dimakan…” dia melanjutkan.

Dilansir dari Mayo Clinic, batu empedu adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras yang dapat terbentuk di kantong empedu. Kantong empedu adalah organ kecil berbentuk buah pir di sisi kanan perut, tepat di bawah lever. Kantong empedu menampung cairan pencernaan yang disebut empedu yang dilepaskan ke usus kecil.

Baca juga: Cegah Batu Empedu dengan Jaga Berat Badan dan Diet Seimbang

Ukuran batu empedu biasanya berkisar dari sekecil butiran pasir hingga sebesar bola golf. Batu itu bisa hanya satu buah, ada juga yang jumlahnya banyak pada saat yang bersamaan. Jika batu ini menyebabkan sakit, biasanya orang yang mengalaminya perlu melakukan operasi pengangkatan kantong empedu.

Terbentuknya batu empedu tidak diketahui penyebabnya. Namun, para ahli mengira batu itu terbentuk ketika empedu mengandung terlalu banyak kolesterol, terlalu banyak bilirubin, kantong empedu tidak kosong dengan benar.

Setelah operasi pengangkatan kantong empedu, Aliya berharap proses pemulihan berjalan lancar. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada mendiang ibu mertuanya, Ani Yudhoyono, yang sempat hadir dalam mimpinya di malam menjelang operasi. Ani Yudhoyono juga pernah menjalani operasi yang sama dengan Aliya pada 2012 lalu.

“Menjadi kekuatan tersendiri bagiku dan Mas Ibas pada saat menjalankan operasi..Alfatihah untuk memo tercinta,” ujar Aliya Rajasa.