7 Hal tentang Kopi yang Selama Ini Dianggap Benar, Padahal Belum Tentu

TEMPO.CO, Jakarta - Baik sekadar mencicipi, menghangatkan, atau meningkatkan energi, kopi sering jadi pilihan minuman di pagi hari. Namun, disadari atau tidak, banyak hal yang selama ini dianggap benar tentang kopi, ternyata salah. Itu termasuk orang diabetes dilarang minum kopi dan kopi instan tidak ada manfaatnya untuk kesehatan.

Dilansir dari eatthis.com, Selasa, 6 April 2021, pakar diet mengungkap kebenaran tentang kopi.

1. Orang diabetes tak boleh minum kopi

Percaya atau tidak, minum lebih banyak kopi mengurangi risiko terkena diabetes.

"Risiko seseorang terkena diabetes tipe 2 berkurang 7 persen setiap minum 1 cangkir kopi per hari," kata Roxana Ehsani, ahli gizi terdaftar, dan Juru Bicara Academy of Nutrition and Dietetics.

"Orang yang memiliki risiko diabetes tinggi harus mempertimbangkan menambahkan secangkir kopi sehari-hari," kata dia. "Bahkan kopi tanpa kafein memiliki efek pengurangan diabetes yang sama."

Namun, berhati-hatilah saat memesan secangkir kopi karena tambahan gula, sirup dan / atau krim dapat membuat kopi jadi tidak sehat.

2. Kopi instan tidak ada manfaatnya

"Banyak orang percaya bahwa kopi instan, karena cara pemrosesannya, kehilangan senyawa bermanfaat alami kopi, tetapi ini tidak benar," kata Carissa Galloway, ahli gizi ahli diet terdaftar lainnya. "Kopi dikaitkan dengan pasokan antioksidan yang melimpah, sementara kopi instan mungkin tidak memiliki konsentrasi setinggi kopi yang diseduh, tapi antioksidan tersebut masih ada," kata dia.

3. Bikin dehidrasi

"Ya, kopi sedikit diuretik... namun, karena ini adalah cairan, efek diuretik diimbangi dengan jumlah air yang dikandungnya," kata Amy Shapiro, ahli diet terdaftar. "Dalam studi yang diterbitkan di PLOS One, peneliti mengamati darah dan urine peserta yang minum kopi atau air dalam jumlah yang setara selama tiga hari dan tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam tingkat hidrasi."

4. Dilarang minum kopi sebelum olahraga

"Kopi adalah peningkat kinerja, juga dikenal sebagai bantuan ergogenik. Dengan menambahkan kafein sebelum atau selama latihan, atlet dapat melihat peningkatan kinerja fisik dan mental," kata Ehsani. "Atlet juga mungkin memperhatikan penurunan rasa sakit dan persepsi kelelahan selama latihan, penurunan tenaga, peningkatan kinerja dalam latihan intensitas tinggi, bahkan peningkatan kemampuan untuk fokus dan berkonsentrasi."

Sebelum memutuskan untuk minum satu atau dua cangkir kopi sebelum pertandingan, perlombaan, atau acara besar, pastikan untuk mengujinya terlebih dahulu.

"Aturan praktisnya adalah mengonsumsi 2-6 miligram kafein per kg berat badan, jadi untuk orang seberat 150 pon 1 hingga 3 cangkir kopi diseduh 1 jam sebelum aktivitas," kata Ehsani.

5. Kopi nol kalori

Latte memang mengandung 300 kalori, jika diminum setiap hari bisa menggagalkan program menurunkan berat badan atau tujuan kesehatan lainnya. Tapi itu tidak berarti bahwa semua minuman kopi dilarang.

“Kopi sangat rendah kalori, sekitar 1 kalori per cangkir kopi hitam. Oleh karena itu, masalahnya bukanlah kopinya, tapi apa yang dimasukkan ke dalamnya," kata Galloway.

6. Menghambat pertumbuhan remaja

"Menurut penelitian awal yang dilakukan pada orang tua, menunjukkan tanda-tanda osteoporosis; namun, itu karena mereka tidak mengonsumsi cukup kalsium. Kopi memang terbukti menurunkan penyerapan kalsium, tetapi 1-2 sendok makan susu susu sudah cukup untuk menyeimbangkannya. Jadi, jika remaja membutuhkan dukungan, rekomendasi saya adalah memastikan mereka menghindari gula!" kata Shapiro.

7. Kopi tidak sehat

Secangkir kopi ternyata sarat akan nutrisi sehat. Kopi mengandung antioksidan, kalium, niasin, dan magnesium.

"Minum kopi telah dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah dari beberapa jenis kanker, penurunan risiko diabetes tipe 2, penurunan risiko penyakit metabolik, risiko penyakit hati yang lebih rendah, risiko penyakit Parkinson yang lebih rendah, risiko depresi yang lebih rendah, dan penyakit Alzheimer," kata Ehsani.