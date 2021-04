5 Sayuran Ini Punya Efek Aneh pada Tubuh, Kulit jadi Oranye dan Urine Pink

TEMPO.CO, Jakarta - Selain mengandung gizi tinggi yang dibutuhkan tubuh, sayuran juga bisa diolah jadi makanan lezat. Tapi beberapa jenis sayuran dapat memberikan efek yang aneh pada tubuh ketika konsumsinya lebih dari kebutuhan. Efek samping ini mungkin mengganggu untuk sementara, tetapi tidak berbahaya.

Dilansir dari laman Times of India, Kamis, 1 April 2021, inilah daftar 5 sayuran yang memberikan efek aneh pada tubuh saat dimakan berlebihan.

1. Jamur menyebabkan ruam

Jamur adalah sumber vitamin D yang patut dikonsumsi, tetapi sebagian orang mengalami reaksi merugikan ketika memakannya berlebihan. Efeknya adalah intoleransi dan bahkan alergi. Ruam akibat jamur adalah kondisi yangpaling sering terjadi. Ruam akibat mengonsumsi jamur shiitake dikenal dengan nama dermatitis shiitake. Biasanya reaksi itu itu muncul saat makan jamur mentah.

2. Wortel bikin kulit oranye

Banyak orang yang mengonsumsi wortel setiap hari sebagai jus atau sayur. Efek samping yang mengejutkan dari makan terlalu banyak wortel adalah perubahan warna pada kulit. Kulit bisa jadi kekuningan atau oranye karena sayuran ini kaya beta-karoten. Perubahan warna lebih terlihat di kaki, tangan, dan telapak kaki. Beta-karoten berlebih dari makanan tidak masuk ke aliran darah dan disimpan di bawah kulit.

3. Bit bikin urine merah muda

Melihat urine berwarna merah muda mungkin tampak menakutkan, tapi jangan khawatir itu hanya efek samping dari makan bit. Pigmentasi tanaman dan bahan kimia lain yang ada di tanaman, rhubarb, blackberry, dan bit, dapat mengubah warna urin sementara. Itu tidak berbahaya.

4. Jus jeruk bikin urine berwarna oranye

Sama seperti beta karoten, kelebihan asupan vitamin C juga bisa mengubah warna urine. Kelebihan vitamin C dalam sehari, termasuk suplemen vitamin C dan buah-buahan, dapat mengubah warna urin. Jadi, jika banyak mengonsumsi vitamin C jangan lupa minum air yang banyak.

5. Kembang kol bikin perut tak nyaman

Kembang kol dan sayuran silangan lain dari keluarga yang sama dapat menyebabkan perut tak nyaman, termasuk kembung dan gas. Sayuran ini bergizi tetapi juga sulit dicerna, terutama bila dimakan mentah. Senyawa raffinose yang ada di dalam sayur ini sulit dicerna tubuh sehingga bikin tak nyaman.