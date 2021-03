Biasa Pakai Makeup Tebal, Ayu Dewi Unggah Foto Wajah Polos

TEMPO.CO, Jakarta - Ayu Dewi jadi salah satu selebritas yang paling sering muncul di televisi atau Internet. Jika biasanya dia tampil di muka publik dengan makeup tebal, kali ini dia sengaja memperlihatkan wajah polosnya.

Ayu mengunggah fotonya tanpa memakai riasan apa pun di akun Instagramnya pada Senin, 22 Maret 2021. Kulitnya terlihat halus, hanya sedikit noda bekas jerawat di dahi.

Rambutnya yang dicat cokelat dengan sedikit highlight pirang itu dibiarkan tergerai tanpa disisir. Poninya ditata ke samping. Dia juga menampilkan warna asli matanya yang kecokelatan. Biasanya ibu tiga anak ini memakai kontak lensa minus berwarna yang membuat penampilannya agak berbeda.

Di keterangan, dia menuliskan bahwa unggahan foto ini merupakan permintaan pengikutnya di Instagram sehari sebelumnya.



“As per request: Banyak yang suruh post foto story ga pake make up kemarin. 1. No minus lenses (yang artinya ini burem liat mana-mana), 2. No eyeliner (jagoan hari-hari), 3. No pensil alis (padahal ngerasa show kalo pake). Cuma pake 1: I just wear my smile,” tulis dia dengan emoji tersenyum lebar.

Baca juga: Kapok Ngecek HP Pasangan, Ayu Dewi: Itu Privasi yang Tak Boleh Dilanggar

Meski tanpa riasan, Ayu Dewi menuai banyak pujian. Para selebritas pun ikut berkomentar tentang penampilannya.

“Nggak makeup cantik,” kata Margareth Vivi di kolom komentar.

“Gadis,” Ussy Sulistiawaty ikut berkomentar.

Ayu Dewi jarang terlihat tanpa riasan. Tapi saat di rumah, dia sering kali hanya memakai riasan minim.

"No need lipstick, just me n my 3/4 bare face (a bit of eye brows & mascara is quite enuf). Because Im Happy," kata dia pada 25 Juli 2020," kata Ayu Dewi.