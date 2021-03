Khloe Kardashian Punya Janji Tak Boleh Mom Shaming dengan Saudaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian dan saudara-saudaranya memiliki janji tentang pengasuhan anak-anak mereka satu sama lain. Berbicara dengan majalah Gritty Pretty Australia tentang musim terakhir Keeping Up with the Kardashians yang akan datang, Khloé berbagi bahwa, dalam hal menawarkan nasihat pengasuhan, dia dan saudara-saudaranya tahu untuk tidak berbicara sembarangan.

"Selalu ada tantangan dalam membesarkan anak, tetapi saya sangat beruntung memiliki kelompok pendukung keluarga yang kuat. Kami juga tahu bahwa kami memiliki keluarga individu dan tidak suka memberikan banyak nasihat, kecuali jika diminta," katanya, seperti dilansir dari laman People. "Kami tidak pernah mom shaming, Kami benci mom shaming."

Wanita 36 tahun itu memiliki seorang putri, True, dengan pacarnya Tristan Thompson, yang akan berusia 3 tahun bulan depan. Dia mengatakan bahwa dia berusaha menemukan waktu berkualitas dengan putrinya, bahkan pada hari-hari kerjanya yang paling sibuk.

"Hari-hari saya bisa menjadi sibuk dengan konferensi telepon jadi saya selalu memastikan True dan saya menghabiskan waktu berkualitas bersama di pagi hari dan kami akan selalu makan malam bersama sebelum kami melakukan rutinitas waktu tidurnya," katanya. "Bagian yang paling memuaskan dari menjadi ibu adalah menyaksikan True tumbuh dan menjadi dirinya sendiri, mendengar suaranya dan melihat dia menggunakan suaranya lebih dan lebih lagi."

Khloe menambahkan bahwa dia ingin True tumbuh mencintai dirinya sendiri, dan tetap setia pada nilai dan keyakinannya. "Saya tidak sabar untuk melihatnya tumbuh," tambah Khloe Kardashian.

True memiliki banyak sepupu, North, Saint, Chicago, Psalm anak kakak perempuan Khloe, Kim Kardashian. Ada juga Mason, Peenelope, dan Reign, anak Kourtney Kardashian, Stormi anak Kylie Jenner, dan Dream anak Rob Kardashian.

Saat menjadi tamu di podcast Dr. Travis Stork, The Travis Stork Show, Juni lalu, Khloe Kardashian mengaku bahwa dia berhati-hati untuk tidak terjebak membandingkan True dengan anak-anak saudara perempuannya yang seumuran.

"True memiliki dua sepupu yang hanya berbeda umur tiga bulan. Jadi kadang-kadang saya melihat beberapa dari mereka dan saya suka, tetapi Chicago melakukan ini atau Stormi yang melakukannya. Saya seperti, saya bisa ' jangan lakukan itu," kata Khloe Kardashian saat itu. "Kita semua adalah anak-anak yang berbeda dan usia yang berbeda dan kita hanya belajar dengan cara yang berbeda. Jadi saya pikir juga memahaminya juga ... Saya harus mengingatkan diri saya akan hal itu."