Gara-gara Pandemi, Khloe Kardashian Tunda Rencana Punya Anak Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian mengatakan karantina membuat rencananya untuk punya anak lagi tertunda. Tapi, bintang Keeping Up with The Kardashians itu berjanji akan memberikan adik untuk True, anaknya bersama Tristan Thompson.

Dalam wawancara dengan ELLEN Lady Parts dengan pembawa acara Sarah Hyland dan ob-gyn Dr. Sherry Ross, Khloe mengatakan dia dan Tristan Thompson telah membuat embrio dan sudah memulai prosesnya.

"Kami menyadari bahwa sel telur saya tidak cukup kuat untuk dibekukan. Mereka harus segera dicampur dengan sperma untuk membuat embrio," katanya dalam episode tersebut. "Jadi saya sebenarnya telah membuat embrio."

Tapi pandemi COVID-19 membuat proses itu lebih menantang. Padahal, dia ingin jarak usia anak-anaknya tidak terlalu jauh.

"Tetapi dengan COVID dan segalanya, rencanaku sedikit tertunda. Saya pasti menginginkan lebih banyak anak. Saya memiliki begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan. Saya pikir itu adalah berkah - terutama saat ini - memiliki anggota keluarga atau orang yang Anda sukai, bisa bermain dengan dan mengandalkan dan hanya memiliki teman seumur hidup," kata dia.

Dalam sebuah teaser untuk musim terakhir Keeping Up with the Kardashians, Khloe duduk bersama Thompson untuk membahas rencana memiliki bayi lagi bersama.

"Kim [Kardashian West], setiap kali saya memposting video True, dia [mengarahkan-pesan saya] dan dia mengatakan, 'Dia tidak bisa bermain sendiri seumur hidupnya,'" kata Khloe dalam teaser. "Di kepalaku, saat aku akan punya anak, aku tidak pernah membayangkan punya anak tunggal."

Sementara Khloe mengatakan dia selalu menginginkan keluarga besar, pandemi membuatnya mengevaluasi kembali prioritasnya. "Berada di karantina dengannya, saya merasa buruk. Dia tidak punya teman, dia tidak punya siapa-siapa, karena mereka terisolasi satu sama lain. Benar semakin tua. Aku hanya merasa sudah waktunya memiliki anak lagi. "

"Yup, itulah yang ingin saya dengar," jawab pemain NBA, yang juga ayah dari putra Prince, 4, dengan mantan Jordan Craig.

Khloe Kardashian dan Tristan Thompson sempat dilaporkan bertunangan setelah Khloe memakai cincin berlian besar, Februari lalu.