Manfaat Tidur Pakai Kaus Kaki, Tidur Lebih Nyenyak dan Banyak Orgasme

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa orang suka memakai kaus kaki saat tempat tidur atau bagian bawah kaki mereka mulai terasa gatal hanya dengan memikirkannya. Meskipun satu pilihan belum tentu “lebih sehat” daripada yang lai , baru-baru ini seorang dokter menjelaskan pilihan mana yang dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak dan jawabannya mungkin mengejutkan Anda.

Jess Andrade, DO, baru-baru ini membagikan beberapa info mengejutkan di TikTok tentang bagaimana memakai kaus kaki saat tidur dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak — sungguh. “Mengenakan kaus kaki membuat kaki Anda hangat dan ini membuka pembuluh darah yang mendinginkan tubuh,” ungkapnya, seperti dilansir dari laman Well and Good. “Tubuh menjadi dingin memberi tahu otak bahwa sudah waktunya untuk tidur. Jadi orang yang memakai kaus kaki ke tempat tidur cenderung lebih cepat tertidur. "

Penelitian ilmiah mendukungnya. Satu studi sangat kecil tahun 2018 yang diterbitkan dalam Journal of Physiological Anthropology menemukan bahwa menghangatkan kaki menggunakan kaus kaki saat tidur di lingkungan yang sejuk memiliki efek positif pada kualitas tidur dengan permulaan tidur yang lebih singkat, waktu tidur yang lebih lama, dan berkurangnya waktu bangun selama tidur tetapi tidak berpengaruh signifikan. pengaruh pada suhu tubuh inti.

Pada dasarnya, mengenakan kaus kaki ke tempat tidur saat cuaca dingin membantu orang tidur lebih nyenyak tanpa membuat mereka kepanasan. Meskipun penelitian ini hanya dilakukan pada beberapa pria dewasa, penulis menyimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat meningkatkan kualitas tidur mereka dengan manipulasi suhu kaki selama tidur.

Jika tidur dengan kaus kaki bukan urusan Anda, tetapi Anda menginginkan manfaatnya, penelitian kecil lain dari tahun 2013 menunjukkan bahwa mandi kaki hangat sebelum tidur juga dapat membantu. Alasannya sama dengan kaus kaki: membuka pembuluh darah dan mendinginkan tubuh.

Terlepas dari apa yang terjadi dengan kaki Anda, bagian mendinginkan tubuh juga penting. Pakar tidur mengatakan bahwa suhu tidur terbaik adalah antara 15 hingga 19 derajat Celcius. "Jam internal kita, atau ritme sirkadian, sebagian dikontrol oleh suhu lingkungan eksternal kita," kata ahli pengobatan tidur Joshua Roland, MD sebelumnya kepada Well + Good. "Jika lingkungan eksternal kita terlalu hangat, selain kita berkeringat dan tidak nyaman, kita juga berpotensi membuang dorongan internal kita untuk tidur."

Masih belum yakin untuk tidur dengan kaus kaki? Inilah satu alasan lagi. Memakainya bisa menyebabkan lebih banyak orgasme. Menurut sebuah studi oleh University of Groningen, pasangan yang mengenakan kaus kaki saat berhubungan intim 30 persen lebih mungkin mencapai orgasme. Meningkatkan aliran darah di kaki Anda benar-benar bermanfaat.