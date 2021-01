Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra Punya Cara Khusus Mengatasi Pertengkaran

TEMPO.CO, Jakarta - Semua pasangan tentu pernah mengalami pertengkaran dalam hubungan romantis maupun suami istri. Namun hal ini justru jarang dialami pasangan Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra. Pasalnya pasangan yang menikah pada 2 Februari 2020 ini sudah mengenal lama selama 12 tahun berpacaran, sehingga bisa meredam pertengkaran di antara keduanya.

Isyana Sarasvati mengungkapkan ada perbedaan pemicu pertengkaran saat masa pacaran dan kini setelah menikah. Pelantun lagu "Tetap Dalam Jiwa" itu mengaku saat masa pacaran, hal-hal kecil seperti lama membalas pesan atau telepon bisa memicu pertengkaran. Namun hal itu tak lagi jadi masalah, karena sudah tinggal satu rumah.

Hal senada juga diungkapkan Rayhan, bahwa permasalahan yang memancing pertengkaran mereka bukan lagi soal kepercayaan, melainkan urusan rumah tangga. "Jadi, mungkin trust-nya sudah berbeda, ya. Jadi, bukan lagi berantem masalah trust issue lagi, tapi lebih ke hal yang fundamental gitu," tutur Rayhan.

Isyana mengatakan saat bertengkar ia langsung ingin menyelesaikannya. "Kalau aku tipe yang harus kelar sekarang juga," tutur penyanyi 27 tahun itu dalam Bridestory Unveiled Podcast yang diunggah di YouTube Bridestory pada 16 Desember 2020.

Sementara Rayhan punya cara khusus, dia memilih meredakan emosi dulu untuk mencari titik tengah penyelesaiannya. Meski berbeda reaksi saat bertengkar, keduanya sepakat mengatasi pertengkaran dengan diskusi terbuka dan saling jujur.

"Open dan jujur sih. Nomor satu sih yang harus. Terus terang, jujur, sebisa mungkin ya, benar-benar kalau bisa nggak ada yang ditutupin. Jadi, masalahnya tuntas sampai ke akar-akarnya kalau perlu. Jadi, dibahas masalahnya apa pun itu," terang Rayhan yang diamini Isyana lewat anggukannya.

Pasangan ini merasa masa pacaran selama 12 tahun sangat membantu mereka ketika menghadapi pertengkaran. Contohnya, Isyana akan memberikan waktu Rayhan sendirian saat suasana hatinya tidak bagus yang bisa saja memancing konflik yang tak semestinya.

"Biasanya sih karena aku sudah lumayan tahu flow-nya Mako (Rayhan), jadi kalau dia lagi nggak in the mood gitu. Perkara apa pun, bukan soal dia lagi bad mood, bukan tentang hubungan ya. Tentang pekerjaannya lah atau A, B, C apa itu biasa aku diemin dulu karena aku tahu itu jalan terbaik," jelas Isyana Sarasvati.

SILVY RIANA PUTRI