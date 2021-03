Resep Smoothie Kunyit untuk Meredakan Peradangan Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Jika Anda penggemar smoothie dan sedang mencari resep dengan manfaat kesehatan tambahan, maka resep smoothie kunyit ini harus dicoba. Melansir laman Hello! resep dari Organic Wildflower Mexican Honey from The Groovy Food Company ini penuh dengan bahan-bahan seperti kunyit yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.

Kunyit digunakan untuk membantu mengobati banyak kondisi kesehatan yang melibatkan rasa sakit dan peradangan, serta demam, depresi dan kolesterol tinggi. Cukup tambahkan smoothie ini dalam rutinitas harian Anda untuk merasakan manfaatnya.

Ilustrasi kunyit. Ndtv.com

Resep Smoothie Kunyit

Bahan untuk smoothie kunyit

- 240ml air kelapa

- 2 sendok makan kunyit parut

- Jus dari 1 lemon

- 1 sendok makan jahe parut

- 1 wortel sedang

- 1 sendok makan madu

- Sedikit lada hitam

- Sedikit cabe rawit atau kayu manis (Anda putuskan!)

Cara membuat smoothie kunyit

1. Masukkan semua bahan ke dalam blender dan blender sampai halus.

2. Tuang ke dalam gelas (atau saring jika Anda lebih suka menjadi lebih halus) dan nikmatilah!