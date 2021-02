Model Bisnis Amancio Ortega, Bos Zara Pesaing Bill Gates

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2015 publik dikejutkan dengan nama Amancio Ortega yang berhasil menggeser posisi Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia. Meski kini posisi prestisius itu kembali ke tangan Bill Gates dengan nominal harta US$ 75 miliar, nama Amancio Ortega selalu menguntit di belakangnya.

Sulit membayangkan bagaimana Amancio Ortega menjalankan bisnis yang terbilang konvensional -ketimbang beberapa jagoan Silicon Valley yang bergelut di dunia teknologi informasi, dapat bersaing di zaman yang semakin maju. Amancio Ortega adalah pendiri Inditex, perusahaan induk untuk gerai fashion Zara.

Gurita bisnis yang dijalankan Amancio Ortega meliputi 7.000 gerai fashion di 91 pasar yang berbeda. Dari situ, pria asli Spanyol ini memiliki kekayaan US$ 67 miliar pada 2016, dan meningkat hingga US$ 71,9 miliar menurut Forbes per 9 Januari 2017. Lantas bagaimana Amancio Ortega yang kini berusia 80 tahun itu menjalankan bisnisnya?

Mengutip ulasan Independent, ada beberapa gaya manajemen Amancio Ortega yang terbilang unik. Mungkin bisa Anda ambil sebagai pelajaran menuju kesuksesan. Berikut ini rinciannya:

1. Tak punya ruangan, meja, dan komputer pribadi

Menurut orang yang kenal baik Amancio Ortega, dia tidak punya ruangan, meja atau komputer sendiri. Amancio Ortega memilih melakukan bisnis dengan rekan kerja di ruang desain Zara Woman.

2. Sosok kuat dan mendalam

José María Castellano –rekan bisnis Amancio Ortega selama 31 tahun, dia adalah sosok yang kuat dan mendalam. Amancio Ortega suka berdiskusi secara personal dan detil dengan kelompok-kelompok kecil.

3. Komunikasi lisan

Teknologi membuat gaya komunikasi di perusahaan berubah. Ada atasan yang lebih sering berhubungan melalui pesan instan atau surat elektronik, tapi masih ada pula yang mempertahankan gaya komunikasi konvensional. Nah, Amancio Ortega menggunakan cara yang kedua. Dia lebih suka komunikasi secara lisan, langsung kepada yang dituju.

4. Membagi tugas

Kendati Amancio Ortega adalah bos tertinggi, dia tak segan mendelegasikan dokumen apapun kepada anak buahnya secara langsung.

5. Punya sifat yang langka

Banyak dari kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara ketimbang mendengarkan. Tapi Amancio Ortega tak seperti itu. Dia adalah orang yang mau mendengar lebih dekat dan sebisa mungkin menghindar dari berbicara di depan umum. Amancio Ortega membiarkan anak buahnya di Inditex untuk berbicara kepada publik.

6. Gerai dekat dengan pabrik

Keinginan Amancio Ortega menjaga bisnis dan dekat dengan rumah ternyata menjadi faktor penting dalam keberhasilannya. Sebanyak 55 persen pabrik Zara ada di Spanyol, Portugal dan Maroko dan di situ juga sebagian besar gerainya berada.

Amancio Ortega tak membuat keputusan seperti sejumlah peritel besar lainnya yang melakukan outsourcing produksi mereka ke Asia. Dekatnya jarak gerai dengan pabrik membuat persediaan barang di gerai Zara selalu baru setiap dua kali seminggu. Perputaran ini lebih sering dari pesaingnya.

Sejak saham Inditex go public pada 2001, nilainya terus meningkat hingga sepuluh kali lipat di atas para pesaingnya. Jika kekayaan menjadi penanda keberhasilan, mungkin Anda dapat mencontoh cara kerja Amancio Ortega.

