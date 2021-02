BCL di Iklan Konser 2017, Rahasia di Balik Wajah Beningnya  

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan aktris dan penyanyi Bunga Citra Lestari di depan publik tak pernah mengecewakan. Kulitnya selalu terlihat sehat dan indah, meski hanya tampil dengan riasan minimalis.

Seperti dalam materi promo konser tunggal yang akan digelar pada 2017, wajah wanita yang biasa dipanggil Unge ini terlihat sempurna. Riasan dan tatanan rambutnya terlihat sederhana.

Untuk menjaga kulit tetap indah dan bercahaya, Bunga Citra Lestari pernah membeberkan rahasianya. Dia rutin melakukan perawatan seperti scrubbing. Sedangkan untuk sehari-hari, Bunga Citra Lestari merawat kulitnya dengan mandi menggunakan bodywash yang dilengkapi serum.

“Aku punya kesenangan tersendiri, yaitu mandi mewah, mandi sekaligus perawatan,” ujar bintang film Tiga Srikandi itu. Perawatan ini membuat kulitnya sehat, lembut, dan harum, sehingga membuat dia merasa percaya diri. “Cantik tapi enggak harum kan jadi enggak oke."

Selain menjaga kesehatan kulit, Bunga Citra Lestari rajin berolahraga di tengah kesibukan untuk menjaga bentuk tubuhnya. Dia rutin berlari pada pagi hari dan pilates, serta tidak pernah melewatkan sarapan pagi.

Gaya hidup sehatnya ini didapat sejak menikah dengan Ashraf Sinclair. “Masa muda aku cuek. Tapi, setelah menikah dengan Ashraf, aku melihat dia punya gaya hidup sehat dan lebih teratur,” kata bintang film Habibie & Ainun itu.

Jika tidak sedang ada pekerjaan menyanyi atau pemotretan, ibu satu anak ini memilih tampil dengan sedikit makeup. Dia juga tidak ragu mengunggah foto wajah polosnya di Instagram pribadinya. Baginya, ber-makeup atau tidak tetap harus percaya diri.

“Gampang banget bikin wajah kamu terlihat baik difoto, yang sudah menerima diri apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan, so girls, be proud of urself, with or without make up u r still beautiful…,” tulis Bunga Citra Lestari dalam akun @bclsinclair.

Tidak hanya itu, dia juga sangat mengandalkan fashion untuk penampilannya. "Kebetulan saya juga menyukai fashion, tapi tak harus menjadi yang terdepan. Setidaknya fashion untuk diri sendiri saja,” tutur penyanyi peraih AMI Awards 2016 untuk kategori Best Soundtrack ini.

Ada tim stylish pribadi yang memberikan info gaya mutakhir dalam bentuk foto-foto. Bunga Citra Lestari lantas mencermati foto-foto itu lalu memadumadankannya sampai menemukan inspirasi untuk penampilannya.

Bunga Citra Lestari tidak mempunyai desainer favorit. Dia lebih suka menuruti kehendak hatinya dalam berpakaian dan menjadikan rancangan desainer sebagai referensi. "Untung si Ashraf juga suka fashion, jadi kami selalu diskusi," ucap ibu dari Noah Sinclair ini.

NIA PRATIWI

