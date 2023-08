Banyak Digunakan Aktris Korea, Apa Itu Make Up Flawless?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Make up dengan jenis flawless sering dikaitkan dengan tampilan make up para perempuan yang sederhana dan tampak natural. Belakangan ini, make up flawless menjadi tren kecantikan wajah yang banyak dipakai oleh artis maupun beauty influencer hingga luar negeri seperti Korea dan Turki.

Dilansir dari maybelline.co.id, kata flawless bisa diartikan sebagai sempurna dan tanpa cela. Make up flawless bisa diartikan sebagai hasil aplikasi make up yang bisa menutupi ketidaksempurnaan di wajah. Sehingga, wajah jadi terlihat mempesona. Hasil wajah dengan make up flawless artinya proses aplikasi make up dilakukan dengan benar dan cermat, mulai dari pemilihan produk make up, persiapan perawatan kulit wajah, urutan penggunaan produk make up, hingga teknik aplikasinya.

Penggunaan make up dengan jenis flawless baik tujuannya untuk make up yang tampak natural maupun yang bold, semua bisa mendapatkan hasil berupa make up yang tampak flawless. Jadi bukan berarti make up yang bold tidak bisa flawless. Begitu juga dengan makeup yang memberi hasil akhir matte maupun dewy, semua bisa dibuat menjadi flawless selama mengikuti prosedur dan teknik yang tepat. Seseorang dengan jenis kulit dan warna kulit apapun bisa mendapatkan hasil makeup yang terlihat flawless dan cantik.

Make up flawless tetap menggunakan warna cerah

Jenis make up flawless biasanya tetap berani menggunakan warna bold dan cerah hingga terlihat sedikit berbeda dengan warna-warna yang digunakan biasanya karena yang paling penting adalah hasil akhirnya. Make up flawless meskipun akhirnya tampak natural, tentu berbeda dengan make up natural yang menggunakan bahan dasar make up warna-warna netral untuk bagian mata, bibir, hingga pipi.

Teknik yang digunakan make up flawless

Perbedaan make up flawless dengan jenis make up lainnya dapat dilihat dari teknik penggunaannya. Semua jenis make up sebenarnya sama sulitnya, namun banyak para perias menyatakan bahwa make up natural lebih susah diaplikasikan daripada yang lain. Hal ini karena make up naturan harus lebih natural meskipun menggunakan make up, sehingga make up natural cenderung memilih warna yang kalem. Selain itu, dalam menerapkan make up natural juga dibutuhkan teknik yang handal agar tidak terlihat menggunakan make up namun tetap terlihat cantik dan tidak pucat.

Tujuan penggunaan make up flawless

Dikutip dari marshabeauty.com, make up flawless biasanya digunakan untuk acara besar maupun pesta. Sementara untuk fungsi make up lebih digunakan di acara-acara santai dan tidak formal. Biasanya, jenis make up flawless sering dipilih para pengantin wanita untuk penampilannya yang sempurna di pernikahan jika dibandingkan dengan make up bold yang lebih sering digunakan untuk photoshoot. Anda dapat mempertimbangkan jenis make up sesuai kebutuhan dan selera masing-masing di segala aktivitas agar tampak chic dan tetap cantik sepanjang hari.

Hasil make up flawless

Hasil make up flawless meskipun tetap akan tampak menggunakan make up, namun hasilnya lebih rapi dan glowing daripada penggunaan make up jenis lain. Salah satu kunci untuk mendapatkan hasil flawless yakni kondisi kulit harus tetap sehat, teknik yang handal, serta produk make up yang berkualitas. Beberapa artis, selebgram maupun influencer yang sering menggunakan make up flawless antara lain Luna Maya, Bubah Alfian, Marlene, Gisella Anastasia, Cathy Sharon, hingga artis luar negeri seperti Rihanna dan Rachel Goddard. Selain itu para aktris Korea juga banyak yang menjadi inspirasi penggunaan make up flawless seperti Lee Sung Kyung, Song Hye Kyo, Kim Tae-ri, Han Hyo Joo, hingga idol grup K-pop, Irene Redvelvet.

