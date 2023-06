Tips Mencuci Pakaian Hitam agar Warnanya Tak Cepat Pudar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap warna pakaian memiliki cara mencuci yang berbeda. Itu sebabnya, pakaian putih, berwarna, dan hitam atau gelap perlu dipisahkan saat dimasukkan ke mesin cuci. Khusus untuk pakaian hitam, warnanya akan memudar seiring dengan waktu. Tapi ada tips untuk memperlambatnya.

Lisa Jacobs, pendiri dan CEO Imagine it Done; dan Patric Richardson dari The Laundry Evangelist, berbagi tips tentang cara mempertahankan warna hitam agar tidak cept pudar.

Baca Juga: 4 Cara Membersihkan Mesin Cuci yang Benar Tanpa Dibongkar

Menurut dia, pemudaran adalah respons tekstil terhadap gesekan yang terlalu banyak. Hal ini dapat disebabkan oleh abrasi berlebihan yang berlanjut pada area garmen, atau melalui siklus pencucian yang terlalu agresif. Richardson memperingatkan bahwa terlalu lama, banyak deterjen, dan paparan panas yang panjang dapat menyebabkan pakaian hitam memudar, bahkan saat sedang dibersihkan.

Berikut tips mencuci baju hitam yang disarankan ahli.

1. Pisahkan saat dicuci

Jacobs menyarankan untuk memisahkan pakaian putih, warna, gelap, dan jenis kain tertentu. Barang-barang penghasil serat seperti selimut, handuk, rajutan, dan pakaian lain yang terbuat dari wol atau katun harus dicuci secara terpisah, dan jangan pernah ditambahkan ke cucian berwarna gelap.

Selain itu, Richardson merekomendasikan penggunaan siklus sesingkat mungkin saat mencuci pakaian hitam. Selain itu, gunakan sedikit deterjen dan air hangat untuk membuat pakaian hitam bersih, tetapi tidak terlalu menekan kain.

2. Gunakan air dingin

Jacobs mengatakan suhu air terbaik untuk digunakan saat mencuci pakaian berwarna gelap atau hitam adalah sedingin mungkin. Suhu yang lebih hangat dapat menghilangkan pewarna dari kain.

Tapi Richardson suka menggunakan air hangat untuk siklus mesin cuci yang lebih pendek. “Banyak orang ingin menggunakan air dingin,” akunya, “Tapi agar air dingin bisa membersihkan pakaian, Anda memerlukan siklus yang panjang, yang abrasinya lebih buruk,” jelasnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jadi, sebenarnya tergantung pada preferensi dan berapa banyak waktu yang dimiliki.

3. Siklus mesin cuci

Baik Jacobs dan Richardson sepakat bahwa pakaian hitam harus dicuci menggunakan pengaturan yang paling lembut.

4. Jenis deterjen

Detergen cair khusus untuk warna gelap sangat bagus, tetapi sebenarnya deterjen cair biasa pun cukup, kata Jacobs. Hindari deterjen bubuk yang cenderung berwarna putih atau terang, dan dapat meninggalkan residu pada pakaian yang lama kelamaan dapat memudar. Secara khusus, Richardson menganjurkan penggunaan sabun atau deterjen nabati, karena yang lain dibuat untuk agresif dan cenderung lebih cepat memudarkan warna.

5. Frekuensi mencuci

Baik Richardson dan Jacobs setuju bahwa pakaian hitam atau gelap sebaiknya dicuci hanya saat sudah benar-benar kotor. Semakin jarang dicuci, semakin lama warnanya bertahan.

6. Tips membuat pakaian hitam lebih lama

Jacobs dan Richardson menyarankan, sebelum memasukkan pakaian dalam mesin, baca dengan cermat semua label pada pakaian untuk perawatan yang disarankan. Kemudian, untuk mengurangi agitasi dan gesekan, pastikan untuk menutup semua tombol, kancing, dan ritsleting sebelum diputar.

INSTYLE

Pilihan Editor: Tips Mencuci Kain Tenun agar Tak Mudah Pudar