3 Cara Memakai Blush On untuk Mengubah Penampilan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Semua orang tahu bagaimana lipstik merah, alas bedak halus, dan bulu mata palsu yang halus dapat langsung meningkatkan tampilan makeup. Selain itu, blush on yang sering diabaikan, juga dapat membuat perbedaan yang dramatis. Tergantung pada formula apa yang akan Anda gunakan dan di mana memakainya, blush on benar-benar dapat mengubah penampilan Anda.

Sebelumnya, pelajari cara menggunakan dan mengaplikasikan tiga jenis blush on dengan benar, yaitu, powder, krim, dan cair. Makeup artist Patrick Ta, menggunakan kuas berbulu halus untuk memadukan dua warna powder blush on berbeda menjadi satu, menciptakan efek ombre. Dia memoles warna pertama di sekitar area pipi untuk memberikan efek menyebar, dan kemudian saya menggunakan kuas yang sama untuk membaurkan warna yang lebih cerah ke apple of cheek untuk semburat warna muda.

Baca Juga: 5 Teknik Pijat Wajah untuk Meredakan Stres dan Kecemasan

Patrick ingin selalu membuatnya terlihat seperti berasal dari dalam kulit dan tidak hanya duduk di atasnya. Selain itu dia juga melapisi blush on krim di atas powder blush on menggunakan beauty blender basah.

Penata rias selebriti Carolina Dalí merekomendasikan penggunaan dua kuas berbeda. Satu untuk area umum yang sedikit berbulu dan satu lagi untuk area yang lebih ditargetkan di mana Anda ingin memusatkan warna di ujung hidung atau untuk tambahan pengangkatan pada titik tertinggi tulang pip. Dia mengoleskan blush on tipis-tipis, membaurkannya saat digunakan, untuk hasil yang tampak alami.

Catriona menambahkan blush on jenis krim cocok untuk semua tekstur kulit, memberikan hasil akhir yang bercahaya alami. Selain itu lebih tahan lama dari power blush on dan cair. Ketika Anda melapisi blush on kirm terlebih dahulu kemudian diikuti dengan sentuhan powder blush, itu akan bertahan lama.

Baca Juga: 5 Jenis Perawatan untuk Mendapatkan Bentuk Wajah V

Setelah mengetahui cara menggunakan setiap jenis blush on, berikut ini cara menerapkannya untuk menghasilkan efek penampilan yang berbeda.

1. Efek Muda

Tergantung pada bentuk wajah, Catriona biasanya mengoleskan blush on pada titik tertinggi tulang pipi, membaur ke atas dan ke luar ke tepi wajah dan sentuhan pada tulang pipi dan bagian tengah hidung. Trik untuk ini memakai alas bedak atau concealer sesedikit mungkin. Anda ingin melihat kulit Anda dengan lapisan tipis perona pipi yang diaplikasikan pada wajah.

2. Efek wajah terangkat

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jika Anda lebih suka tampilan wajah terangkat yang canggih, Dali juga memiliki saran untuk itu. “Ketika saya ingin mengangkat dan membentuk wajah saya, saya mulai dengan mengoleskan krim kontur secara lembut ke tulang pipi saya. Saya menggunakan kuas blush on untuk mengaplikasikan blush on krim pada titik-titik tinggi dari tulang pipi, ke mata, dan keluar ke garis rambut. Anda ingin menciptakan daya angkat dengan sapuan kuas dan memfokuskan warna pada titik tinggi tulang pipi, ”katanya.

3. Drapped blush

Dalí menyukai tampilan draped-blush yang terinspirasi tahun 70-an dan 80-an, terlihat keren, dramatis dan melengkapi semua bentuk wajah. Untuk membuatnya, dia merekomendasikan untuk menciptakan efek pengangkatan dengan memusatkan warna pada titik atas dan tertinggi tulang pipi, di sekitar alis, dan di dekat sudut luar mata. "Gaya ini langsung mencerahkan wajah," katanya.

DWI NUR AZIZAH I WHO WHAT WEAR

Pilihan editor: Cara Mengaplikasikan Liquid Blush On ala MUA Profesional