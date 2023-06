Kim Kardashian Punya Cara Khusus Memilih Pakaian Sehari-hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian memberikan pandangan mendalam tentang ideologi fashion-nya, dalam cerita sampul Vogue Italia baru-baru ini. Wanita 42 tahun itu juga mengungkapkan segala hal mulai dari kecintaannya pada pekerjaan peradilan pidana hingga pilihan kemitraan mereknya, termasuk bagaimana dia dan stylist-nya memilih pakaiannya.

Kim Kardashian mengatakan untuk pilihan fashon sehari-hari, dia dan stylist-nya mencari hubungan dan merek baru. "Saya suka bakat yang muncul," katanya . “Kami selalu selalu memperhatikan jalanan dan melihat apa yang ada di luar sana dan apa yang disukai dan dikenakan semua orang, bahkan saat kami bepergian.”

Pendiri SKIMS juga memperkuat komitmennya terhadap fashion lokal, dan berusaha untuk menjaga penampilannya sehari-hari selaras dengan apa yang dilihatnya di sekitarnya. “Kalau saya ke Armenia, saya selalu bertanya siapa desainer lokalnya,” lanjut ibu empat anak itu. “Ketika saya pergi ke Miami atau London, saya akan selalu mengingat sedikit gaya yang berbeda. Saya suka berpakaian lokal jika saya bisa.”

Kim Kardashian berpose dalam acara gala penggalangan dana tahunan yang diadakan untuk kepentingan Metropolitan Museum of Art's Costume Institute dengan tema tahun ini "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" di di Met Gala, New York City, New York, AS, Mei 1, 2023. REUTERS/Andrew Kelly

Saat tidak berpose untuk Dolce & Gabbana atau mencari desainer baru, Kim tentu sibuk menjalankan perusahaan shapewear bernilai jutaan dolar, SKIMS. Baru tahun lalu, dia meluncurkan usaha baru, lini perawatan kulit dan rias wajah yang diberi judul SKKN. Dia merinci proses pendirian SKKN yang dimulai dari penelitiannya ketika merias wajah. Kim juga melibatkan makeup artist terbaik untuk mereknya itu, melihat semua produk yang mereka gunakan. Dia juga melakukan percakapan mingguan secara langsung dengan para makeup artist untuk membahas ide-ide rbaru dan banyak hal yang menginspirasi.

Setelah beberapa tahun terakhir selalu menjadi pusat perhatian, Kim Kardashian menekankan transformasi dirinya. Sebelumnya dia merasa percaya diri berkat dorongan dari mantan suami, Kanye West, saat ini dia ingin melakukan banyak hal dengan benar. "Saya ingin menghargai segalanya dan semua orang di sekitar saya, mengurus urusan saya sendiri, dan menghargai hubungan saya dengan anak-anak saya. Dalam hal apa yang ingin saya tinggalkan, saya bukan tipe orang yang lupa [dari mana] dia berasal,” tandasnya.

PEOPLE

