5 OOTD Tas Musim Panas Coach dari Jessica Iskandar hingga Isyana Sarasvati

TEMPO.CO, Jakarta - Musim panas waktu yang tepat untuk liburan. Namun tidak lengkap jika belum memadupadankan outfit yang seru. Anda bisa melengkapi penampilan dengan fashion item yang penting, yaitu tas. Aksesori ini tidak hanya menjadi fungsional pada saat dibawa saat berlibur, namun bisa menjadi fashion statement untuk yang ingin tampil modis.

Coach, merek lifestyle dan aksesori mewah modern terkemuka asal New York, kembali menghadirkan ragam tas esensial yang dapat melengkapi kebutuhan dan tampilan musim panas. Koleksi kali ini lekat dengan konsep utility bag yang spacious, cocok untuk menampung semua essential kit kamu, yang dilengkapi dengan motif ikonik signature textile jacquard yang menjadi ciri khas merek ini.

Beberapa selebritas Indonesia pun terlihat memadupadankan outfit musim panas dengan koleksi tas Coach Summer 2023 yang diunggah di akun Instgaram pribadi mereka. Seluruh koleksi ini pun sudah tersedia di butik Coach Indonesia. Berikut ragam #OOTD yang dapat Anda jadikan inspirasi summer look untuk liburan atau kegiatan sehari-hari, seperti dikutip dari keterangan pers, Rabu 21 Juni 2023.

1. Jessica Iskandar - Riya Backpack in Signature Textile Jacquard

Jessica Iskandar dengan cermat mengombinasikan tight turtleneck berwarna cokelat dengan celana berwarna putih. Also spotted on Jessica Iskandar, tas Riya Backpack in Signature Textile Jacquard merupakan salah satu koleksi Coach Summer 2023 yang mampu menonjolkan kesan sporty dengan tampilan yang stylish dan modern. Jadikan tas ini sebagai statement piece Anda dengan mengombinasikannya dengan outfit berwarna netral dan senada.

Tas ini terbuat dari buttery soft glovetanned leather dan Signature Textile Jacquard Coach yang ramah lingkungan, yaitu dari campuran katun organik dan poliester daur ulang yang terbuat dari botol plastik bekas. Selain cocok dikenakan untuk membawa beragam kebutuhan musim panas, Anda juga dapat dengan mudah menyimpan barang-barang berukuran kecil berkat saku eksteriornya. Tas ini pun lengkap dengan tali bahu yang adjustable, memastikan kenyamanan Anda saat pemakaian sepanjang hari.

2. Vincent Verhaag - Frankie Backpack in Signature Textile Jacquard

Vincent Verhaag mengenakan tas Frankie Backpack in Signature Textile Jacquard, koleksi Coach Summer 2023. (dok. Coach)

Outfit casual bernuansa nude dapat menjadi pilihan tampilan summer bagi Anda yang menggemari tampilan klasik. Vincent Verhaag contohnya, di mana ia tampil memukau dalam padu padanan polo shirt putih dan chino pants berwarna light brown. Tampilan tersebut ia lengkapi dengan kehadiran dengan tas Frankie Backpack in Signature Textile Jacquard yang menawarkan space luas bagi segala kebutuhan Anda, baik day-to-day maupun saat liburan. Tas ini juga dilengkapi dengan kantong side slip yang dapat menampung botol air atau payung.

Berkat tampilannya yang klasik dan modern, tas ini dapat dengan mudah dipadupadankan dengan segala outfit casual maupun setelan formal untuk bekerja. Jika ingin memberikan kesan simple, gunakan pakaian atau setelan berwarna netral untuk menjaga keseimbangan look Anda.

3. Isyana Sarasvati - Jelly Tabby

Isyana Sarasvati menenakan tas Jelly Tabby koleksi Coach Summer 2023. (dok. Coach)

Anda dapat memadukan tas yang satu ini dengan outfit sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh Isyana Sarasvati. Ia mengombinasikannya dengan all-black ruched blouse dan wide pants dan menjadikan tas Jelly Tabby ini sebagai attention stealer dari keseluruhan tampilannya. Warna vibrant dari Tabby Jelly ini pun sangat cocok untuk menemani summer look Anda di siang maupun malam hari.

Siluet Coach Jelly Tabby ini ditata ulang dari desain Coach tahun 1970-an dengan sentuhan nostalgia dan playful melalui bahan transparan berwarna cerah yang ikonis dengan tonal Signature hardware Coach. Tas yang fleksibel dan tahan lama ini memiliki kompartemen terbuka dan crossbody strap untuk pemakaian serbaguna.

4. Angga Yunanda - Utility Backpack In Signature Jacquard

Angga Yunanda mengenakan tas Utility Backpack In Signature Jacquard dari Coach. (dok.Coach)

Angga Yunanda mengenakan oversized brown jacket dan black jeans untuk menciptakan gaya streetwear yang bold. Untuk melengkapi tampilan summer-nya kali ini, Angga Yunanda memilih tas Utility Backpack In Signature Jacquard dari Coach. Sesuai dengan namanya, tas ini memiliki segalanya: bentuk, fungsi, dan craftmanship. Dengan sentuhan gaya urban yang khas, tas ini menawarkan space luas untuk beragam kebutuhan summer Anda serta side pockets sehingga cocok digunakan untuk bekerja ataupun traveling.

5. Umay Shahab - Charter Slim Crossbody

Umay Shahab mengenakan tas Charter Slim Crossbody dari Coach (dok. Coach)

Melalui koleksi terbarunya, Coach menawarkan tas Charter Slim Crossbody yang dapat digunakan sebagai crossbody bag, pouch, atau dompet yang dapat Anda simpan dalam tas besar. Tas ini dibuat dari soft polished pebble leather dan tonal Signature hardware Coach.

Umay Shahab pun terlihat menggunakan tas ini sebagai crossbody bag, yang ia padu padankan dengan blue denim jacket dan black jeans. Tampilan yang sporty dan versatile ini bisa Anda tiru untuk ocassion di siang atau malam hari bersama teman dan kerabat.

