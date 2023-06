Jennifer Lawrence Tampil Edgy Pakai Jumpsuit Tulle dengan Blazer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari setelah menutup karpet merah dengan atasan yang sangat tipis dan gaun blazer super pendek, Jennifer Lawrence membuat pernyataan lagi dalam busana tipis lainnya yang jauh lebih pas untuk pakaian sehari-hari daripada estetika khas karpet merahnya.

Jennifer Lawrence tampil di What What Happens Live dengan jumpsuit baby pink tembus pandang oleh Giorgio Armani Privé lengkap dengan tulle yang berkilauan dan korset tipis. Untuk lapisan tambahan selama jalan-jalan siang hari, aktris ini memadukan tampilan dengan blazer berstruktur yang diikat menjadi satu menggunakan satu kancing mutiara dari rumah mode yang sama.

Mengikuti gaya tren Hollywood yang dicintai, dia menambahkan kacamata hitam oleh Oliver Peoples, anting-anting berlian, sandal geser hitam Christian Louboutin, dan tas tangan yang serasi. Dari segi kecantikan, rambut pirangnya dibiarkan tergerai dengan bagian tengah, dan makeup-nya nampak flawless dengan lipstik pink dan blush on kemerahan.

Jumpsuit merah muda adalah yang terbaru dalam rentetan penampilan fesyen kelas atas Lawrence, yang sibuk mempromosikan film barunya No Hard Feelings. Pada hari Kamis, ibu satu anak berjalan di karpet merah di pemutaran perdana film komedi di Madrid dalam ansambel minimalis lainnya: gaun beludru katun krem yang sangat terstruktur oleh Loewe yang menampilkan korset bagian dalam dengan warna yang sama.

Jennifer Lawrence. Instagram.com/@sweetbyjamie

Sebelumnya pada hari itu, aktris - yang menikah dengan direktur galeri seni Cooke Maroney - tampil dengan tampilan yang lebih kasual, memilih kemeja Alaïa putih bersih untuk sesi pemotretan Madrid. Dia mengenakan sabuk kulit lebar di atas gaun itu, menonjolkan pinggangnya, dan melengkapi penampilannya dengan sepatu hak hitam. Untuk beberapa foto, dia bahkan mengenakan sepasang sunnies hitam di wajahnya, membuat penampilannya semakin stylish.

Penampilan Alaïa yang menarik perhatian hadir setelah pemutaran perdana film tersebut di Inggris, di mana ia juga melakukan tantangan mode yang hebat. Dengan korset hitam tipis, gaun Dior-nya membawa kesan anggunnya ke pusat perhatian.

Menjelang pemutaran perdana di Inggris, bintang Silver Linings Playbook terlihat di jalan-jalan London mengenakan tampilan mewah yang tenang terdiri dari atasan asimetris kebesaran berwarna abu-abu muda dengan lengan terbuka dan celana lebar kaki yang serasi, semuanya oleh The Row. Dia melengkapi ansambel dengan sepasang sepatu hak tinggi bertali, tas clutch hitam, kacamata hitam dan kalung merah. Rambut pirangnya ditata menjadi gelombang longgar.

INSTYLE | PEOPLE

