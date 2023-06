Yasinta Aurellia Bakal Pakai Kostum Nasional Bertema Gajah di Miss Supranational 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yasinta Aurellia, Puteri Indonesia Lingkungan 2023, siap maju di ajang Miss Supranational 2023 yang akan berlangsung di Polandia, mulai 26 Juni hingga grand final 14 Juli 2023.

Menjadi Puteri Indonesia Lingkungan 2023 menjadikan Yasinta mempunyai tugas yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu tecermin dalam kostum nasional yang akan ia pakai untuk Miss Supranational yang mengusung tema pelestarian gajah Way Kambas.

Makna di balik tema kostum The Warrior Of Way Kambas

Kostum nasional tersebut bertema The Warrior Of Way Kambas, memrepresentasikan seorang pejuang yang memiliki keberanian dalam penyelamatan gajah. Way Kambas merupakan taman nasional yang berada di Provinsi Lampung, tempat perlindungan gajah Sumatera dan sejumlah satwa lainnya yang sudah terancam punah. Dengan kostum ini Yasinta ingin menggambarkan perjuangan penyelamatan ratusan gajah yang dilakukan oleh pejuang Way Kambas.

Puteri Indonesia Lingkungan 2023 Yasinta Aurellia mengenakan kostum nasional yang akan dikenakan di ajang Miss Supranational 2023 di Polandia Juli mendatang (Instagram/@annisabanyuwangi)

Kostum tersebut merupakan rancangan dari desainer Annisa Febby. Dalam unggahannya di Instagram Story, Annisa mengungkapkan bahwa dia hanya memiliki waktu 12 hari untuk mempersiapkan kostum tersebut, termasuk perancangan ide dengan Yasinta dan Yayasan Puteri Indonesia.

Unggahan bersama Annisa dan Yayasan Puteri Indonesia di Instagram menyatakan bahwa kostum tersebut menampilkan keindahan warna perak, abu-abu, putih dan sentuhan warna biru dari tenun tradisional tapis Lampung. Warna biru diambil dari makna ketenangan, kedamaian dan perlindungan. Kostum tersebut memakai material seperti eva foam dengan bobot 19 kilogram, kain, dan permata.

Budaya Lampung

Tema gajah Way Kambas diangkat karena sejalan dengan tema Puteri Indonesia 2023 yang mengangkat budaya Lampung. Sang desainer juga menambahkan tenun Tapis Lampung pada bagian rok yang berbentuk kerucut yang dipresentasikan sebagai rumah dan tempat yang aman bagi gajah dari perburuan liar.

Hal menarik dari kostum tersebut adalah bagian pengait yang ketika ditarik, dekorasi gajah akan muncul diatas kepala Yasinta.

Yasinta Aurellia merupakan wakil Jawa Timur yang berhasil masuk pada 3 besar grand final Puteri Indonesia 2023 dan dinobatkan sebagau runner up 1. Sebelumnya, dia merupakan seorang model yang tergabung dengan agensi.

DWI NUR AZIZAH

