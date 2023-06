Ratu Camilla Mengubah Penampilan Khasnya di Order of the Garter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu Camilla pernah mengungkapkan di masa lalu tentang ketidaksukaannya pada sepatu hak tinggi. Dia mengatakan kepada Daily Mail, bahwa dia hanya bisa menggunakan sepatu yang haknya setinggi 5 centimeter.

Namun, di Order of the Garter pada Senin, 19 Juni 2023, Ratu Camilla terlihat mengenakan sepatu hak tinggi emas yang mewah, yang terlihat sedikit lebih tinggi dari lima centiemeter. Dia tampak memasangkan sepatu tersebut dengan gaun putih panjang di balik jubahnya yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang Royal Lady of the Order of the Garter.

Selain itu, Camilla memilih untuk memakai anting-anting mutiara sehari-hari yang dikenakannya pada hari pernikahannya dengan Raja Charles pada tahun 2005. Anting-anting itu adalah perhiasan jepit karena Ratu tidak menindik telinganya, dan dia sering memakainya di sebagian besar acara kerajaan.

"Cucu saya akan mencoba membujuk saya, tetapi tidak ada yang akan menusuk telinga saya," ujar wanita berusia 75 tahun itu kepada Vogue Inggris tahun lalu membenarkan rumor lama bahwa telinganya tidak ditindik.

Karena sang Ratu seringkali hanya benar-benar memakai anting-anting mutiara ini untuk acara kerajaan, ini adalah sesuatu yang sudah lama dicurigai oleh banyak penggemarnya. Sejak pernikahannya pada tahun 2005, sang Ratu telah mengenakan anting-anting mutiara ini hampir secara eksklusif dan sangat sedikit yang lainnya, membuat beberapa penggemar percaya bahwa dia mengenakan anting-anting jepit alih-alih perhiasan mutiara asli selama ini.

Anting-anting yang dikenakan oleh Ratu Camilla di Order of the Garter tahun ini menampilkan liontin mutiara bundar yang ditindik yang digantung dari cakram berwarna perak yang rumit. Tampaknya bagian atas mungkin mengandung beberapa bentuk batu, meski sulit untuk ditentukan.

Saat Camilla memakai anting-anting ini, pengagum kerajaan tidak dapat melihat bagian atasnya, membuatnya dua kali lebih sulit untuk melihat detailnya. Mereka biasanya disembunyikan oleh gaya rambut pirang Ratu yang unik, tetapi mereka dapat dikenali dari mutiara bundar yang terlihat di bawahnya.

Dia mengenakan anting-anting ini untuk sebagian besar pertunangannya, serta acara seremonial seperti Order of the Garter. Anting-anting ini dapat menandakan masuknya Ratu ke dalam Keluarga Kerajaan saat dia memakainya di hari pernikahannya, oleh karena itu mungkin sangat penting. Meski belum pernah dikonfirmasi, ini bisa berarti bahwa perhiasan itu adalah hadiah pernikahan dari calon suaminya atau mendiang Ratu Elizabeth II.

Di Order of The Garter, Ratu Camilla bergabung dengan Princess Royal dan Princess of Wales hari ini sebagai Royal Knight of the Order of the Thistle, ordo ksatria tertinggi Skotlandia, untuk menghormati parade pertama pemerintahan Raja Charles III.

